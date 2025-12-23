En 2026 México registrará el crecimiento más bajo en exportaciones entre las principales economías de América Latina, en un contexto marcado por la incertidumbre comercial con Estados Unidos y un entorno global menos favorable, de acuerdo con el informe Age of agility: Key themes shaping Latin America in 2026, elaborado por S&P Global Market Intelligence.

El análisis señala que el crecimiento de las exportaciones de las seis mayores economías de la región, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, se desacelerará a 3.9% en 2026, desde 4.7% estimado para 2025 y 6.7% en 2024, como resultado de las tensiones comerciales globales y la competencia entre Estados Unidos y China. Dentro de este grupo, México es el país con las perspectivas más débiles en materia exportadora.

S&P Global explica que la elevada dependencia comercial de México respecto a Estados Unidos limita su capacidad de ajuste en el corto plazo. Al cierre de septiembre de 2025, alrededor de 83% de las exportaciones mexicanas tuvieron como destino el mercado estadounidense, lo que expone al país a los cambios en la política comercial y arancelaria de su principal socio.

Revisión del T-MEC, factor clave para el desempeño comercial de México

El informe destaca que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para mediados de 2026, será el principal factor que incidirá en el desempeño comercial del país.

De concretarse, el nuevo marco podría incluir reglas de origen más estrictas, una política arancelaria más coordinada frente a terceros países y mayores mecanismos de supervisión a la inversión extranjera en sectores considerados estratégicos.

A diferencia de Brasil, que ha avanzado en la diversificación de sus exportaciones hacia Asia, particularmente en materias primas, S&P Global no identifica un cambio significativo en la estructura comercial de México en el corto plazo.

Si bien el país buscará ampliar mercados, el impacto de esta estrategia será limitado durante 2026.

El reporte también advierte que las condiciones internas podrían actuar como un freno adicional al dinamismo exportador. En particular, menciona un entorno monetario restrictivo, presiones inflacionarias persistentes en el sector servicios y condiciones crediticias más estrictas, con bancos adoptando posturas más cautelosas ante el aumento de la cartera vencida.

Prevén una mejora gradual en las finanzas públicas mexicanas

En este contexto, S&P Global Market Intelligence prevé que México enfrente un crecimiento económico moderado en 2026, inferior al de otras economías relevantes de la región como Chile, Colombia y Perú, que comienzan a salir de procesos de desapalancamiento y cuentan con condiciones financieras relativamente más favorables.

No obstante, el informe reconoce una mejora gradual en las finanzas públicas mexicanas.

En tanto, el presupuesto de 2026 incorpora ajustes orientados a fortalecer la disciplina fiscal, lo que permitiría una reducción paulatina del déficit, aunque aún por encima de los niveles previos a la pandemia.

