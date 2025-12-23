Más Información

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que, de acuerdo con la disposición de carácter general emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (), las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público el próximo , con motivo del día inhábil establecido para el sector financiero.

La disposición, publicada en el el 27 de diciembre de 2024, define el calendario oficial de días inhábiles aplicable a las entidades financieras reguladas, por lo que durante esa fecha no habrá atención en sucursales bancarias tradicionales.

No obstante, la ABM precisó que los bancos que operan dentro de almacenes comerciales y supermercados sí brindarán servicio al público en sus horarios habituales, aun cuando se trate de un día festivo.

La ABM recordó a los usuarios que el sistema bancario cuenta con más de 65 mil cajeros automáticos y alrededor de 58 mil corresponsales bancarios en todo el país. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
El organismo recordó a los usuarios que el sistema bancario cuenta con más de 65 mil cajeros automáticos y alrededor de 58 mil corresponsales bancarios en todo el país, además de los servicios de banca digital y telefónica, los cuales se mantienen en operación las 24 horas del día, los 365 días del año.

Asimismo, señaló que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, cuando la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, éste puede realizarse sin penalización alguna el siguiente día hábil.

La ABM recomendó a los clientes de la banca tomar previsiones y utilizar los canales electrónicos disponibles para realizar sus operaciones durante el día festivo.

