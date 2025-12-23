Por mayoría de votos, la presidenta Claudia Sheinbaum, suspendió sus conferencias mañaneras hasta el próximo lunes 29 de diciembre.

Al inicio de la conferencia de este martes, planteó a las y los periodistas una votación a mano alzada, en la que decretó "un empate", por lo que al término de la misma, volvió a realizar el ejercicio.

"A ver vamos a votar otra vez, ¿Quién quiere que haya conferencia mañanera del pueblo mañana?", dijo la titular del ejecutivo al tiempo que varias reporteras y reporteros levantaron la mano.

"A ver vamos a contar; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13", dijo.

Posteriormente, preguntó: ¿Quién quiere que no haya mañanera del pueblo mañana? Sin abtenciones; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15, no pues ya ganaron, 16, 17".

Por lo anterior, la mandataria federal declaró que no habrá matutina este miércoles 24 de diciembre, y volverán hasta el 29 de enero.

"Le vamos a dar vacaciones a toda la fuente de Presidencia, a todos los compañeros y compañeras, a quienes agradecemos, a todos y todas que este año estuvimos juntos a las 7:30 de la mañana en punto", señaló.

De igual forma deseó Feliz Navidad para las y los mexicanos.

"A todos los que nos escuchan y nos ven, Feliz Navidad, que pasen una buena noche buena, Feliz Navidad, que les traigan muchos regalos Santa Claus a todos los niños y las niñas, y nos vamos a ver hasta el lunes 29, tres días de vacaciones, nos vamos a tomar unos días y vamos a seguir informando, trabajando, leyendo, publicando en las redes de todo lo que hemos hecho este año", detalló.

Sheinbaum Pardo dijo que aún no sabe lo que cenará este 24 de diciembre, pero adelantó que habrá romeritos: "Uy todavía no sé, romerito eso es lo que más me gusta"

Al término, pidió que se reprodujera la canción de "Feliz Navidad", interpretada y escrita por el cantautor puertorriqueño José Feliciano, lanzada en 1970.

