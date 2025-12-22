“De los 2 mil pesos que juntamos entre la familia, ahorita ya casi nos lo acabamos, es lo mismo que guardamos para este año pero todo está más caro, ahora compramos menos”, comentó Norma, quien este fin de semana acudió al mercado de La Nueva Viga, en Iztapalapa, para comprar lo necesario para la cena de Navidad.

Dijo que preparará comida para cinco personas, pero que debido a los precios, sobre todo en el bacalao, que encontró unos 100 pesos más caro que el año pasado, la cena será pequeña. “Nos va tocar de a poquito pero rico, llevamos bacalao, a 600 el kilo porque es noruego, algo de camarones y unas mojarras”.

Durante un recorrido realizado por los pasillos del mercado de mariscos, se notaba alta afluencia de compradores. Además del bacalao, lo más buscado era el camarón y el pez sierra, según comerciantes.

Acompañada de su hijo, Vanessa Bonilla decidió comprar mariscos para la cena de este año, para la que dijo tener disponible la misma cantidad de dinero que el anterior, por lo que decidió ir al mercado de mayoreo; sin embargo, estimó haber gastado de más antes de terminar las compras.

“Todo está caro, nosotros tenemos un presupuesto de 4 mil pesos para una cena de cinco personas, y creo que ya lo pasamos, pero es un gasto necesario... Lo que sí es que aquí encuentras de todo”, aseguró.

Mientras, vendedores de pescados y mariscos reportaron una baja en las ventas de este fin de semana comparadas con las del año 2024.

“A estas alturas de diciembre, el año pasado ya estábamos con menos mercancía, no está muy baja [la venta], pero ahí va, vamos poco a poco, esperemos que el lunes y martes se componga”, afirmó Marco, comerciante de La Nueva Viga.

Quien también aseguró tener poca afluencia en su negocio fue Gregorio, quien trabaja limpiando el pescado para los compradores.

Gregorio cobra, en promedio, 10 pesos por limpiar un kilo de pescado, y en un buen día en cuaresma o antes de Navidad puede hacer ingresos por mil pesos, pero durante este fin de semana no es el caso.

Misma situación en la Ceda

En los pasillos de abarrotes de la Central de Abasto de la Ciudad de México (Ceda), también ubicada en la alcaldía Iztapalapa, algunos vendedores dijeron que las ventas han sido menores que las de la Navidad pasada, como la señora Carmen Ricaño, del negocio El Botón de Oro, quien dijo tener un mal día en ventas.

“Ahorita llevo vendidas cinco cajas de bacalao, pero el año pasado ya llevaba unas 20”, sostuvo y añadió que “es que la economía de la gente anda mal, por eso no compran como antes”, consideró.

A su vez, Alberto, carnicero, informó que la venta de pavos durante los días previos a Navidad ha sido buena y que los precios no han cambiado tanto desde el año pasado. "Están casi igual, unos pesos, como 10, más caro, el ahumado lo tengo en 132 y el natural en 100 el kilo, pero se ha movido más el ahumado, le gusta más a la gente", refirió.