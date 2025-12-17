Las alcaldías Iztapalapa y Coyoacán llevaron a cabo la Mega Jornada de Servicios Urbanos en la zona de Canal Nacional, donde colindan ambas demarcaciones, con miras a estar a la altura de la Copa Mundial FIFA 2026.

"Nos estamos preparando para ser una sede digna del Mundial, digna de recibir tantas visitas de todo el mundo. Queremos tener espacios adecuados para ello y por eso la intervención hoy en Canal Nacional es para nosotros algo muy satisfactorio", dijo la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, durante el banderazo de salida de esta jornada.

Alcaldías Iztapalapa y Coyoacán realizan Mega Jornada de Servicios Urbanos. Foto: Especial.

Explicó que se recolectaron ocho toneladas de residuos sólidos, se realizó la limpieza de coladeras y rejillas pluviales, barrido manual, así como el balizamiento de guarniciones, pasos peatonales, flechas y líneas; reparación de luminarias, y labor de clareo y jardinería.

Además, indicó que como parte de los trabajos de recuperación y embellecimiento de la vialidad, se retiraron más de 27 toneladas de residuos, entre bienes mostrencos, llantas, basura y estructuras metálicas.

Aseguró que con estas acciones Canal Nacional se consolidará como un espacio de encuentro, convivencia y atractivo turístico, "un ejemplo de coordinación institucional y participación comunitaria".

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, resaltó que el trabajo coordinado de dos alcaldías hermanas permite ofrecer entornos más seguros, agradables y dignos.

"Esta jornada refleja que, cuando sumamos esfuerzos, los resultados llegan (...) la colaboración, añadió, es la clave del éxito", dijo.

Agregó que entre ambas alcaldías trabajarán para mantener y embellecer el espacio público, además de fortalecer la seguridad, movilidad, cultura y deporte.

