Más Información

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación

Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Las alcaldías y Coyoacán llevaron a cabo la Mega Jornada de Servicios Urbanos en la zona de Canal Nacional, donde colindan ambas demarcaciones, con miras a estar a la altura de la .

"Nos estamos preparando para ser una sede digna del Mundial, digna de recibir tantas visitas de todo el mundo. Queremos tener espacios adecuados para ello y por eso la intervención hoy en Canal Nacional es para nosotros algo muy satisfactorio", dijo la alcaldesa de Iztapalapa, , durante el banderazo de salida de esta jornada.

Alcaldías Iztapalapa y Coyoacán realizan Mega Jornada de Servicios Urbanos. Foto: Especial.
Alcaldías Iztapalapa y Coyoacán realizan Mega Jornada de Servicios Urbanos. Foto: Especial.

Explicó que se recolectaron ocho toneladas de residuos sólidos, se realizó la limpieza de coladeras y rejillas pluviales, barrido manual, así como el balizamiento de guarniciones, pasos peatonales, flechas y líneas; reparación de luminarias, y labor de clareo y jardinería.

Además, indicó que como parte de los trabajos de recuperación y embellecimiento de la vialidad, se retiraron más de 27 toneladas de residuos, entre bienes mostrencos, llantas, basura y estructuras metálicas.

Alcaldías Iztapalapa y Coyoacán realizan Mega Jornada de Servicios Urbanos. Foto: Especial.
Alcaldías Iztapalapa y Coyoacán realizan Mega Jornada de Servicios Urbanos. Foto: Especial.

Lee también:

Aseguró que con estas acciones Canal Nacional se consolidará como un espacio de encuentro, convivencia y atractivo turístico, "un ejemplo de coordinación institucional y participación comunitaria".

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, resaltó que el trabajo coordinado de dos alcaldías hermanas permite ofrecer entornos más seguros, agradables y dignos.

Alcaldías Iztapalapa y Coyoacán realizan Mega Jornada de Servicios Urbanos. Foto: Especial.
Alcaldías Iztapalapa y Coyoacán realizan Mega Jornada de Servicios Urbanos. Foto: Especial.

"Esta jornada refleja que, cuando sumamos esfuerzos, los resultados llegan (...) la colaboración, añadió, es la clave del éxito", dijo.

Agregó que entre ambas alcaldías trabajarán para mantener y embellecer el espacio público, además de fortalecer la seguridad, movilidad, cultura y deporte.

Alcaldías Iztapalapa y Coyoacán realizan Mega Jornada de Servicios Urbanos. Foto: Especial.
Alcaldías Iztapalapa y Coyoacán realizan Mega Jornada de Servicios Urbanos. Foto: Especial.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]