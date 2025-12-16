La alcaldía Iztapalapa instaló formalmente el Consejo Rector del Cerro de la Estrella, para el cuidado, protección, conservación y gestión integral de esta Área Natural Protegida.

"Con este organismo tendremos mejores condiciones para definir tareas claras, una ruta estratégica y una mayor coordinación para proteger este espacio tan querido por las y los habitantes de nuestra demarcación”, dijo durante la instalación del Consejo en el Museo Fuego Nuevo.

La alcaldía Iztapalapa instaló formalmente el Consejo Rector del Cerro de la Estrella. Foto: Especial.

Explicó que este organismo interinstitucional permitirá tomar mejores decisiones en favor del cerro, al integrar a representantes de distintos sectores, como el académico, gubernamental y social, además de acompañar la aplicación de políticas públicas ambientales para su protección.

Agregó que entre las funciones del Consejo Rector está promover medidas específicas para mejorar la capacidad de gestión en el cuidado de las áreas naturales protegidas, así como proponer la participación social en las actividades de restauración y conservación del Cerro y sus zonas de influencia, entre otras.

Está integrado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

Este jueves EL UNIVERSAL publicó que la alcaldesa Aleida Alavez señaló que el cuidado de esta zona responde a la salvaguarda de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa, declarada el miércoles pasado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, pues en el Cerro de la Estrella se representa su crucifixión.

Durante la instalación, la secretaria del Medio Ambiente (Sedema) local, Julia Álvarez Icaza, aseguró que la instalación de este Consejo debe traducirse en hechos concretos que mejoren este espacio público y fortalezcan su conservación, especialmente para las y los habitantes de Iztapalapa, quienes "históricamente han cuidado y protegido este hermoso cerro”.

