La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, en coordinación con la Honorable Comisión de Box Profesional de la capital, llevó a cabo el “13º Torneo Intercentros Penitenciarios de Box Guadalupano 2025”, en las instalaciones del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa.

Durante más de cinco horas se desarrolló este certamen deportivo, considerado el más relevante del año dentro del Sistema Penitenciario capitalino. En el torneo se disputaron 18 peleas de tres rounds cada una, de las cuales 16 fueron varoniles y dos femeniles, en un ambiente marcado por las porras y aplausos de familiares, autoridades y la comunidad penitenciaria.

Centro penitenciario Santa Martha Acatitla realiza 13° torneo Intercentros Penitenciarios de Box Guadalupano 2025. Foto: Especial.

El evento reunió a personas privadas de la libertad provenientes de diversos centros penitenciarios de la Ciudad de México, quienes demostraron un alto nivel técnico, compromiso y disciplina sobre el cuadrilátero, consolidando al boxeo como una de las actividades deportivas con mayor arraigo en estos espacios.

Lee también: Ante éxito de la convocatoria para el "TlacuACH Fest", sede cambia de ubicación; aquí te decimos en dónde se realizará

Durante su intervención, el comisario jefe Andrés Ponce Aceituno, subsecretario del Sistema Penitenciario, destacó que el deporte representa una herramienta clave para la transformación personal y social de las personas privadas de la libertad. Señaló que el boxeo fomenta valores como la constancia, el respeto, la disciplina y el autocontrol, además de fortalecer la autoestima y preparar a los participantes para una reinserción social efectiva y digna.

Centro penitenciario Santa Martha Acatitla realiza 13° torneo Intercentros Penitenciarios de Box Guadalupano 2025. Foto: Especial.

Por su parte, Ciro Nucci Smimmo, presidente de la Honorable Comisión de Box Profesional de la Ciudad de México, subrayó la importancia de respaldar este tipo de iniciativas al interior de los centros penitenciarios. Afirmó que el boxeo no solo forma atletas, sino carácter, y que apoyar estos torneos significa apostar por las segundas oportunidades y por el talento que existe dentro del sistema penitenciario.

En el torneo participaron representantes de los Reclusorios Preventivos Varoniles Norte, Sur y Oriente; los Centros de Seguridad Penitenciaria 1 y 2; la Penitenciaría de la Ciudad de México; el Centro Varonil de Reinserción Social; el Dormitorio Diamante y el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

Centro penitenciario Santa Martha Acatitla realiza 13° torneo Intercentros Penitenciarios de Box Guadalupano 2025. Foto: Especial.

Las y los ganadores recibieron cinturones conmemorativos, elaborados por la empresa Pueblo Boxing, además de medallas y playeras de participación. El evento contó también con la presencia de reconocidos boxeadores profesionales, entre ellos Jessica Neri Plata, Juan “El Elegante” Martínez, Luis Coto Vidales, Lupita Bautista, Alejandro “El Conejo” Díaz y Héctor “El Sepulturero” Munguía.

Centro penitenciario Santa Martha Acatitla realiza 13° torneo Intercentros Penitenciarios de Box Guadalupano 2025. Foto: Especial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr