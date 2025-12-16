El Gobierno de la Ciudad de México oficializó la ampliación del periodo de consulta del proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD).

A través de la Gaceta Oficial, se informó que el proceso de consulta de este instrumento que regirá el futuro de la Ciudad de México por los próximos 20 años, se realiza del 3 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

Originalmente se planteaba que la consulta terminaría el 10 de enero, pero la administración capitalina decidió extenderla 49 días tras las críticas de la oposición y de especialistas por el limitado tiempo.

Durante su comparecencia de hace un mes en el Congreso local, el secretario de Planeación, Pablo Yanes, había adelantado que analizaban amplia el periodo de consulta.

“Nosotros ya hemos pensado en la posibilidad de extender el periodo (de consulta), sí de ampliar el periodo, no aeternum porque sino nos va a volver a pasar lo mismo de que ya nunca se saca el documento, pero no tenemos ninguna limitación en términos de, si es necesario, que haya un tiempo perentorio, pueden ser 45 días más para que se organicen los eventos, etcétera, etcétera, nosotros encantados de que este proceso participativo se lleve adelante”, comentó.

Hace unas semanas, la directora del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), Patricia Ramírez Kuri, estimó que en marzo de 2026 podría estar aprobado el PGD.

Asimismo, en entrevista con EL UNIVERSAL, precisó que la consulta que se realiza sobre el proyecto de PGD no es ninguna simulación y que todas las opiniones que se emitan podrían ser tomadas en cuenta para la construcción de este Plan o servirían como insumos para la elaboración del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), que es el próximo documento de planeación que sigue.

