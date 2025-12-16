Un gato salvaje que ingresó a una casa en la alcaldía Álvaro Obregón fue resguardado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y trasladado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal.

De acuerdo con el reporte oficial, un vecino de la colonia Paseo de las Lomas solicitó el apoyo de la Policía luego de encontrar al felino al interior de su domicilio.

Al arribar al lugar, los elementos de la SSC hallaron al animal asustado, intentando esconderse, por lo que procedieron a asegurarlo con guantes de carnaza y una red, a fin de evitar lesiones tanto al ejemplar como a los residentes.

La SSC informó que el gato silvestre fue trasladado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, ubicadas en la alcaldía Xochimilco, donde será valorado por personal médico veterinario, recibirá la atención médica necesaria y posteriormente será devuelto a una zona segura.

