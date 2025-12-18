La temporada navideña es época de compartir; dar y recibir. Sin embargo, entre posadas, reuniones, y la cena navideña, es posible que termines gastando un poco más de lo que tenías contemplado.

Esta Navidad 2025 no tiene por qué ser así; ya sea que no disfrutes del sabor del bacalao o quieras ahorrar un poco en la cena navideña, en Menú te compartimos el paso a paso para hacer atún a la vizcaína.

¿El bacalao es más caro que el atún?

¡Sí! El bacalao noruego regular desmenuzado, usado para recetas navideñas como bacalao a la vizcaína, suele ser más caro que el atún, sobre todo en las fiestas decembrinas.

Por ejemplo, de acuerdo con información publicada por Profeco en la base de datos Quién es Quién en los Precios, el precio por kilo de bacalao noruego en CDMX, en moneda nacional suele ser:

Mínimo: Desmenuzado, marca Valley Foods (de venta en tiendas como Hipermercado Soriana y Mega Soriana) - $359.00

Máximo: Con piel y espinas, marca Langa (de venta en Hipermercado Soriana y Soriana Super) - $779.00

Foto: Flickr.

Mientras que el precio del atún en CDMX, que se puede usar como sustituto del bacalao, de acuerdo con información publicada por Profeco en la base de datos Quién es Quién en los Precios, en moneda nacional suele ser:

Mínimo: Desmenuzado en agua, Marca Fresh Label (de venta en Chedraui) - $9.00 por 140 g

Máximo: Steak aleta amarilla, sin marca (de venta en La Comer) - $399.00 por 1 kg

¿Qué beneficios tiene el atún?

Y si el precio no es suficiente para convencerte, aquí te dejamos el aporte nutrimental de cada 115 g atún según Nourish by WebMD:

145 calorías

26.77 g de proteína

3.37 g de grasas

0 g de carbohidratos

Vitaminas y minerales como Hierro, Vitamina B6, Potasio, Selenio, Yodo

Asimismo, debido a su contenido de vitamina B12, promueve la producción de glóbulos rojos, de modo que previene la anemia. Y su aporte de omega-3 ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre; disminuyendo el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

¿Cómo se hace el atún a la vizcaína?

Para que ahorres y aproveches los beneficios del atún, aquí te dejamos la receta del Chef Oropeza para hacer atún a la vizcaína en casa. ¡Toma nota!

Atún a la vizcaína - 8 porciones (20 minutos)

Ingredientes

2 cucharadas de aceite de oliva

3 dientes de ajo, finamente picados

1 pimiento morrón rojo, en cubos chicos

1/2 cebolla, finamente picada

1/2 taza de puré de tomate

1/4 taza de agua

6 latas de atún en aceite, escurridas

1 taza de papa cambray, en mitades y blanqueadas

1/4 taza de aceitunas verdes, sin hueso y en mitades

6 chiles güeros

3 cucharadas de perejil, desinfectado y picado

Foto: Flickr.

Preparación

Calienta el aceite en un sartén, cocina ajo y pimiento rojo, hasta que el ajo se dore.

Agrega cebolla y deja cocinar hasta que tome un tono transparente; incorpora los tomates y permite que suelten su jugo.

Añade el puré y el agua, y revuelve bien.

Incorpora el atún en aceite al sartén y continúa cocinando a fuego bajo, sin dejar de mover; y agrega papas cambray, aceitunas y chiles güeros.

Cocina con tapa por 10 minutos más; retira del fuego y espolvorea el perejil.

Sirve de inmediato y disfruta.

