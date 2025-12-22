Más Información

Sheinbaum reconoce aumento de homicidios en Sinaloa; gabinete de Seguridad dará informe en enero, indica

Las granjas cripto del SME, otro caso de impunidad con Gertz

INM inhabilita a elementos por pedir dinero a paisanos; "de inmediato se tomaron cartas en el asunto": Sheinbaum

Suplantan identidad del IMPI; Santiago Nieto alista denuncia ante FGR

Encuesta: Eugenio “Gino” Segura aventaja en la contienda por Quintana Roo

Cómplice de Raúl Rocha fue detenido y liberado en 2025; se trata de “El Yaicob”

La trae consigo una serie de gastos como las cenas de , Año Nuevo y los regalos de fin de año, además de viajes, lo que generará una derrama económica de más de 114 mil millones de pesos, dijo la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Concanaco).

Esa cifra representa un crecimiento del 3.56% respecto al 2024, por lo que, el presidente de Concanaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, dijo que es “un motor de confianza y recuperación para la economía nacional”.

Ese monto se compone de un gasto promedio (que laestima) de 6 mil 207 pesos para las cenas de las familias mexicanas.

Además de que, para los regalos navideños se calcula un gasto promedio por persona entre 518 y 1 mil 554 pesos y por familia un gasto promedio de 4 mil 144 pesos, sobre todo por compra de electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes, videojuegos, alimentos, bebidas, vinos y licores, además de viajes y actividades recreativas.

También se consideran los ingresos por el y la afluencia de visitantes extranjeros en distintos destinos de la Ciudad de México.

Con todo lo anterior se espera un repunte en ventas en comercios al menudeo, restaurantes, tiendas de , de electrónicos, especializadas, así como aumento en ocupaciones de habitaciones.

El organismo invitó a la población a “realizar sus compras en establecimientos formales, garantizando calidad en productos y , y fortaleciendo la economía local”.

