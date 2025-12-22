La temporada decembrina trae consigo una serie de gastos como las cenas de Navidad, Año Nuevo y los regalos de fin de año, además de viajes, lo que generará una derrama económica de más de 114 mil millones de pesos, dijo la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Concanaco).

Esa cifra representa un crecimiento del 3.56% respecto al 2024, por lo que, el presidente de Concanaco, Vicente Gutiérrez Camposeco, dijo que es “un motor de confianza y recuperación para la economía nacional”.

Ese monto se compone de un gasto promedio (que la Canaco CDMX estima) de 6 mil 207 pesos para las cenas de las familias mexicanas.

Lee también Navidad 2025: ¿cómo evitar incendios estas fiestas decembrinas?

Además de que, para los regalos navideños se calcula un gasto promedio por persona entre 518 y 1 mil 554 pesos y por familia un gasto promedio de 4 mil 144 pesos, sobre todo por compra de electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes, videojuegos, alimentos, bebidas, vinos y licores, además de viajes y actividades recreativas.

También se consideran los ingresos por el turismo nacional y la afluencia de visitantes extranjeros en distintos destinos de la Ciudad de México.

Con todo lo anterior se espera un repunte en ventas en comercios al menudeo, restaurantes, tiendas de autoservicio, de electrónicos, especializadas, así como aumento en ocupaciones de habitaciones.

Lee también ¡Rebajas navideñas! Steam ofrece grandes descuentos en videojuegos para esta Navidad

El organismo invitó a la población a “realizar sus compras en establecimientos formales, garantizando calidad en productos y servicios, y fortaleciendo la economía local”.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss