Las fiestas navideñas incrementarán los gastos de las familias mexicanas, al esperarse que por una cena tradicional para cinco personas se inviertan entre 3 mil 500 y 4 mil pesos, dijo la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Si la celebración incluirá un regalo por persona se estima que el gasto aumentará a un rango de entre 500 y mil 500 pesos por presente.

Sin embargo, serán dos cenas, una por la Navidad y otra para el Año Nuevo, de ahí que los cálculos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) calcula que una familia puede gastar entre 11 mil y 19 mil pesos en esta temporada que va del 16 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026.

En un comunicado, el organismo dijo que para el 2025 se espera una derrama económica de 608 mil millones de pesos, lo que significará 8.4% más que el gasto del año pasado.

Los mayores gastos de las familias se centrarán en transporte, hoteles, restaurantes, tiendas de autoservicio, agencias de viajes, tiendas de alimentos, bebidas, electrónicos, ropa, calzado, juguetes y mercados públicos, para hacer un total de 4.8 millones de unidades económicas ligadas a la temporada de Navidad y Año Nuevo.

“Esta temporada es clave para millones de negocios y también para millones de hogares. El objetivo no es pedir que se gaste más, sino que se gaste mejor: con planeación, compras seguras y en comercio establecido, para que la derrama se quede en las comunidades y se traduzca en empleo”, dijo el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano.

Por lo que pidió a los mexicanos planear sus gastos, comparar precios, evitar endeudarse, hacer compras seguras, es decir, en negocios formales. Asimismo, dijo que los establecimientos deben de mostrar claridad en los precios, inventarios y mejor atención en días pico para fortalecer la confianza con los consumidores.

