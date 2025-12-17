Eran incios de los 2000 y, durante tres diciembres, Televisa produjo telenovelas con temática navideña por lo que, cuando las fiestas se acercaban, pausaba su programación habitual para emitir estos programas que alcanzaron altos niveles de audiencia, hasta que, en el invierno de 2002 se acabó la tradición.

"Cuento de Navidad"

La primera telenovela navideña de la televisora fue "Cuento de Navidad", lanzada en diciembre de 1999, y producida por Eugenio Cobo.

El director del CEA se inspiró en la novela homónima de Charles Dickens (1843), en la que un hombre, cuyo nombre es Ebenezer Scrooge, conocido por su avaricia y animadversión hacia la Navidad, es transportado por espírtitus del tiempo (Pasado, Presente y Futuro), quienes lo ayudarán a comprender el motivo de su dureza y la importancia de que se reivindique.

El actor Julio Alemán fue el encargado de dar vida a Scrooge, sólo que en el melodrama, este personaje adoptó el nombre de Severo Rubiales.

El reparto estuvo conformado por Luz María Aguilar, Chantal Andere, Eduardo Santamarina, María Sorté, Karla Álvarez, Leticia Calderón, Itatí Cantoral, Fernando Colunga, Luis Coututier y Laura Flores, por mencionar algunos.

Su emisión duró 15 días, del 20 de dicembre al 7 de enero (de lunes a viernes) a las 16:00 horas; en esa época, no había ninguna telenovela infantil al aire.

"Rayito de luz"

Al año siguiente, en el 2000, "Rayito de luz" -de Rosy Ocampo- se transmitió del 11 de diiembre hasta el 5 de enero de 2001. ¿Los protagonistas?, Alejandro Speitzer y Alan, la telenovela que marcó su debut en la actuación.

Como sucedió con "Cuento de Navidad", este melodrama también estuvo basado en una obnra literaria, el libro de José María Sánchez Silva, "Marcelino, pan y vino" (1952).

Alan da vida a Abel Aventura, un joven que deja la provicincia, después de una decepción amorosa, en búsqueda de encontrar inspiración en su devoción a Dios y su amor por la música.

Tiempo después de convertirse en seminarista, un pequeño niño, Juan de Luz o "Rayito" llega a la Iglesia a cambiar la cotidianidad de Abel y de sus compañeros en formación sacerdotal.

Esta telenovela también contó con la participación de Mariana Levy, Gerardo Munguía, Aaron Hernán, Delia Casanova, Juan Carlos Casasola y Lusi Gática.

"Navidad sin fin"

Esta telenovela estuvo a cargo, nuevamente, de Eugenio Cobo, en la que se entrelazan tres historias, que tienen lugar durante la Navidad, el Año Nuevo y el Día de los Reyes Magos.

Esta telenovela tuvo 16 episodios -emitidos del 17 de diciembre al 5 de enero-, los cuales fueron protagonizados por los actores infantiles Delia Beatriz de la Cruz y Gustavo Cárdenas, asi como por Alejandra Barros, Ignacio López Tarso, Sara Cobo, Fernando Colunga, Ana Martín, Alejandra Procuna, Nora Salinas y Elizabeth Álvarez.

