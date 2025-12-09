Con las grandes series y películas originales en plataformas como Netflix, HBO o Prime Video, se pensaría que las producciones nacionales registran descenso en su tiempo de reproducción, pero según el CEO de Tubi, David Salmón, esto no es así.

Tubi llegó al país hace apenas cinco años, en 2020, en este periodo ha crecido, debido a que ha dado al público nacional lo que busca: telenovelas y deportes, los dos contenidos más solicitados.

“A los mexicanos les encanta Tubi por dos razones: una es que ofrecemos la mayor selección premium de películas y TV en México, totalmente gratis. Lo que es increíble ahora es que ofrecemos además contenido premium, también gratis”, explica.

Entre los contenidos nacionales que brillan en Tubi están las series La Bandida o Niñas mal, además de cintas como El crimen del padre Amaro, o El inocente que, asegura, no figuran en otras plataformas como Netflix.

Salmón explica que pese a contar con programas internacionales y muchos otros géneros, las telenovelas mexicanas, el futbol internacional, e incluso películas clásicas del Cine de Oro son las más solicitadas por los usuarios de la plataforma.

Como muestra pone un partido de la Liga de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol que captó 10 millones de visualizaciones en simultáneo.

“La cantidad de gente que sintoniza estos eventos realmente nos sorprende, muchas personas quieren ver contenido y les encanta verlo gratis”, dice.