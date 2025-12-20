¡Rebajas navideñas! Steam ofrece grandes descuentos en videojuegos para esta Navidad

La plataforma de videojuegos de Valve, Steam, anunció esta semana que lanzará algunos títulos gratis en su catálogo de compra y descarga, así como algunas promociones y ofertas atractivas que no podrán pasar desapercibidas por la comunidad gamer esta temporada decembrina.

Estas rebajas de invierno estarán disponibles en la tienda digital desde el 18 de diciembre de 2025 hasta el próximo lunes 5 de enero de 2026 a las 19:00 horas (hora centro de México), por lo que si no quieres quedarte sin estas entregas, deberás reclamarlos en tu cuenta antes de la fecha señalada.

Descuentos y rebajas de invierno 2025

En la tienda digital de Valve hay grandes promociones especiales de temporada que nadie querrá perderse este fin de año. A continuación te dejamos la lista de juegos para PC que tienen el 90% de descuento en la plataforma de Steam:

Detroit: Become Human: Este juego futurista de mecánica narrativa tiene una rebaja de 799 a tan solo 79 pesos.

Este juego futurista de mecánica narrativa tiene una rebaja de 799 a tan solo 79 pesos. Ranch Simulator: Si tu sueño es convertirte en granjero esta es tu oportunidad, este título de simulación tiene una rebaja de 233 a 23 pesos.

Si tu sueño es convertirte en granjero esta es tu oportunidad, este título de simulación tiene una rebaja de 233 a Darksiders III: Si deseas enfrentarte a un mundo apocalíptico plagado de criaturas místicas no te pierdas esta oferta. Adquiere este juego de 495 a 49 pesos.

Si deseas enfrentarte a un mundo apocalíptico plagado de criaturas místicas no te pierdas esta oferta. Adquiere este juego de 495 a Fallout 76: La precuela de la saga de supervivencia y exploración Fallout no se quedó atrás, pues tiene un descuento de 719 a 71 pesos.

Steam ofrece rebajas de hasta el 90% en todo su catálogo de juegos. Foto: Steam

Bendy and the ink machine: Pasa un rato de misterio y acertijos enredosos con este título, el cual tiene una oferta de 229 a 22 pesos.

Pasa un rato de misterio y acertijos enredosos con este título, el cual tiene una oferta de 229 a MANEATER: Sumérgete en este curioso juego de rol en el que puedes convertirte en uno de los depredadores más temibles, ya que tiene un descuento de 367 a 36 pesos.

Sumérgete en este curioso juego de rol en el que puedes convertirte en uno de los depredadores más temibles, ya que tiene un descuento de 367 a Golf with your friends: Si quieres pasar una tarde de diversión con tus amigos, aprovecha el descuento de este título, el cual está de 199 a 19 pesos.

Si quieres pasar una tarde de diversión con tus amigos, aprovecha el descuento de este título, el cual está de 199 a Assassin 's Creed Valhalla: Uno de los títulos que más ha generado conmoción es el desarrollado por Ubisoft, pues tiene una rebaja de mil 199 a solo 119 pesos.

Juegos gratis para disfrutar esta Navidad

Eso no es todo, pues durante esta época navideña Steam también está ofreciendo tres títulos gratuitos.

Rat Quest: En este juego de plataformas, el usuario controla a una pequeña rata de pixeles, mientras se embarca en una aventura para conseguir un delicioso queso. Descárgalo antes del 25 de diciembre.

En este juego de plataformas, el usuario controla a una pequeña rata de pixeles, mientras se embarca en una aventura para conseguir un delicioso queso. Tony Tinker Simulator: En este título de simulación podrás convertirte en un diseñador de juguetes profesional, reparando y reparando las piezas de un museo. Descárgalo antes del 21 de diciembre.

En este título de simulación podrás convertirte en un diseñador de juguetes profesional, reparando y reparando las piezas de un museo. 100% Orange Juice: Esta entrega mezcla el anime y los juegos de mesa tradicionales, prometiendo un rato de diversión con amigos. Descárgalo antes del 22 de diciembre.

