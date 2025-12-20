Más Información

Avatar 3: cinco datos curiosos sobre la nueva película de la franquicia

Avatar 3: cinco datos curiosos sobre la nueva película de la franquicia

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de El Patrón, último eliminado

La Granja VIP: los mejores memes que dejó la salida de El Patrón, último eliminado

Así es Magnicharters, la aerolínea cuyo piloto "secuestró" avión en el AICM

Así es Magnicharters, la aerolínea cuyo piloto "secuestró" avión en el AICM

Solsticio de invierno 2025; esta es la hora exacta del cambio de estación en México

Solsticio de invierno 2025; esta es la hora exacta del cambio de estación en México

Desde Bill Gates hasta Noam Chomsky: los personajes que han aparecido en los archivos Epstein

Desde Bill Gates hasta Noam Chomsky: los personajes que han aparecido en los archivos Epstein

El reciente estreno de "", la tercera entrega de la franquicia sobre el mundo fantástico de Pandora y el místico pueblo Na'vi, ha sorprendido al mundo del entretenimiento.

Desde su estreno, Avatar (2009) se consolidó como una de las sagas cinematográficas más ambiciosas y visualmente impactantes de la historia del cine, incluso, la película continúa sosteniendo el lugar al filme más taquillero en la historia del cine a nivel mundial.

Ahora, entre críticas buenas y algunas más duras, esta película sigue construyendo la visión de James Cameron para la franquicia, quien ha incorporado nuevos paisajes, culturas y conflictos que prometen sorprender tanto a fans como a nuevos espectadores.

Lee también

Avatar: Fuego y ceniza se estrenó en cines nacionales el 18 de diciembre. Foto: Disney
Avatar: Fuego y ceniza se estrenó en cines nacionales el 18 de diciembre. Foto: Disney

5 datos curiosos sobre Avatar: Fuego y ceniza

Más allá de un espectacular despliegue narrativo y tecnológico, que permite dar vida a todo el mundo de Pandora, esta nueva entrega está rodeada de detalles poco conocidos que enriquecen la experiencia en pantalla.

Desde decisiones creativas tomadas durante el rodaje hasta referencias ocultas y avances técnicos inéditos, "Avatar: Fuego y ceniza" guarda una serie de curiosidades que revelan el nivel de dedicación detrás de la producción:

1. Rodaje simultáneo

"Avatar: El camino del agua" (2022) y "Avatar: Fuego y ceniza" (2025) comenzaron a rodarse de forma simultánea en 2017. El rodaje principal de la tercera película terminó en 2020 y desde entonces estuvo en proceso de postproducción.

Lee también

"Avatar: Fire and Ash". Foto: IMDB
"Avatar: Fire and Ash". Foto: IMDB

2. Fue escrita antes del estreno de Avatar 2

Como estrategia para asegurar coherencia entre toda la saga, James Cameron escribió el guion para "Avatar: Fuego y ceniza", antes de que se estrenara la segunda entrega, "Avatar: El camino del agua".

Asimismo, Cameron ha revelado que ya se han trabajado avances de las entregas 4 y 5 de la franquicia, las cuales se prevé lleguen a la pantalla grande en 2029 y 2031 respectivamente, sin embargo, su realización depende del éxito que tenga Avatar 3 en las taquillas.

3. Nuevas palabras

En "Avatar: Fuego y ceniza" se crearon más de mil palabras nuevas en idioma Na’vi para reflejar los dialectos de los clanes de la ceniza y del aire.

Lee también

James Cameron y Oona Chaplin en el rodaje de "Avatar: Fuego y ceniza". Foto: Disney
James Cameron y Oona Chaplin en el rodaje de "Avatar: Fuego y ceniza". Foto: Disney

4. Inspiración para los paisajes

Las zonas volcánicas de Pandora se inspiraron en Islandia y en la región de Kamchatka, en Rusia.

5. Es la película más larga de la franquicia

Esta entrega se ha posicionado como la película más larga que tiene la saga hasta ahora. "Avatar: Fuego y ceniza" cuenta con una duración de 3 horas y 18 minutos, es decir, 198 minutos.

Avatar 3 supera por únicamente 6 minutos a "Avatar: El camino del agua", que dura 3 horas y 12 minutos, es decir, 192 minutos.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]