Así es Magnicharters, la aerolínea cuyo piloto "secuestró" avión en el AICM

Solsticio de invierno 2025; esta es la hora exacta del cambio de estación en México

Desde Bill Gates hasta Noam Chomsky: los personajes que han aparecido en los archivos Epstein

Los mejores consejos para lavar y desinfectar la ropa de cama de manera eficaz

¿Qué apoyo del Bienestar abre registro en enero 2026? esto se sabe

El pasado viernes 19 de diciembre usuarios de la aerolínea mexicana, Magnicharters, denunciaron a través de redes sociales un supuesto "secuestro" por parte del piloto de la aeronave en la que se encontraban abordo, en el (AICM).

De acuerdo con las publicaciones hechas por los pasajeros, el piloto del vuelo 780, con destino a Cancún, Quintana Roo; "privó a los usuarios de su libertad" por aproximadamente una hora y media como medida de protesta, tras haber sido presuntamente despedido. El piloto de la aeronave anunció a las personas abordo que el avión no despegaría hasta que le pagaran a él y a cerca de 300 trabajadores más, cinco meses de sueldo que se les debe y su aguinaldo.

El incidente, que se volvió viral en redes sociales, ha provocado polémica, pues algunos usuarios rechazan la "privación de la libertad" y sostienen que los pasajeros no tienen la culpa; mientras que otros defienden las acciones del piloto, diciendo que en México "solo así se llama la atención de las autoridades".

¿Cómo es Magnicharters, la aerolínea envuelta en controversia tras el "secuestro" de un avión en el AICM?

Magnicharters es una aerolínea comercial mexicana perteneciente a la compañía Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V. Fue fundada en 1994 en , Nuevo León, pero inicio operaciones en 1995; y tiene su base principal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con su página oficial, su visión siempre ha sido consolidarse como "la aerolínea turística de México", acercando destinos turísticos a las familias mexicanas con servicios de alta calidad y a bajo costo.

Se especializa en destinos de playa como:

  • Cancún
  • Puerto Vallarta
  • Huatulco
  • Mérida
  • Puerto Escondido
  • Riviera Maya
  • Costa Mujeres
  • La Habana, Cuba

Destinos desde el AICM. Foto: Magnicharters
Esta aerolínea no solo vende vuelos, sino que cuenta con una variedad de paquetes que incluyen hotel, traslados, desayunos y comidas, y diversas actividades en los lugares de destino.

La flota de Magnicharters está compuesta por 12 aeronaves Boeing 737, modificadas en el interior para "ofrecer mayor comodidad a nuestros pasajeros".

El grupo al que pertenece Magnicharters también cuenta con servicios complementarios, como Magnibus.

Boeing 737-300 de Magnicharters. Foto: Antonio Velasco Cruz
