Así es Magnicharters, la aerolínea cuyo piloto "secuestró" avión en el AICM

El pasado viernes 19 de diciembre usuarios de la aerolínea mexicana, Magnicharters, denunciaron a través de redes sociales un supuesto "secuestro" por parte del piloto de la aeronave en la que se encontraban abordo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con las publicaciones hechas por los pasajeros, el piloto del vuelo 780, con destino a Cancún, Quintana Roo; "privó a los usuarios de su libertad" por aproximadamente una hora y media como medida de protesta, tras haber sido presuntamente despedido. El piloto de la aeronave anunció a las personas abordo que el avión no despegaría hasta que le pagaran a él y a cerca de 300 trabajadores más, cinco meses de sueldo que se les debe y su aguinaldo.

El incidente, que se volvió viral en redes sociales, ha provocado polémica, pues algunos usuarios rechazan la "privación de la libertad" y sostienen que los pasajeros no tienen la culpa; mientras que otros defienden las acciones del piloto, diciendo que en México "solo así se llama la atención de las autoridades".

Un #piloto se encerró en la cabina de un avión de #Magnicharters y lo mantuvo “#secuestrado” en el @AICM_mx, presuntamente tras haber sido despedido. Varios empleados acusaron que les deben 5 meses de sueldo y aguinaldo. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de… pic.twitter.com/2CcPqVRfiZ — Nacho Lozano (@nacholozano) December 20, 2025

¿Cómo es Magnicharters, la aerolínea envuelta en controversia tras el "secuestro" de un avión en el AICM?

Magnicharters es una aerolínea comercial mexicana perteneciente a la compañía Grupo Aéreo Monterrey S.A. de C.V. Fue fundada en 1994 en Monterrey, Nuevo León, pero inicio operaciones en 1995; y tiene su base principal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con su página oficial, su visión siempre ha sido consolidarse como "la aerolínea turística de México", acercando destinos turísticos a las familias mexicanas con servicios de alta calidad y a bajo costo.

Se especializa en destinos de playa como:

Cancún

Puerto Vallarta

Huatulco

Mérida

Puerto Escondido

Riviera Maya

Costa Mujeres

La Habana, Cuba

Destinos desde el AICM. Foto: Magnicharters

Esta aerolínea no solo vende vuelos, sino que cuenta con una variedad de paquetes que incluyen hotel, traslados, desayunos y comidas, y diversas actividades en los lugares de destino.

La flota de Magnicharters está compuesta por 12 aeronaves Boeing 737, modificadas en el interior para "ofrecer mayor comodidad a nuestros pasajeros".

El grupo al que pertenece Magnicharters también cuenta con servicios complementarios, como Magnibus.

Boeing 737-300 de Magnicharters. Foto: Antonio Velasco Cruz

