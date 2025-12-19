VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades no se han pronunciado

Más Información
En redes sociales, usuarios de la aerolínea Magnicharters denunciaron que el piloto del vuelo 780 decidió mantener a los pasajeros en la aeronave sin despegar como medida de protesta, este viernes 19 de diciembre, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Por lo que, los pasajeros tomaron esto como una privación de la libertad o "secuestro", ya que abordaron, pero el piloto anunció que no despegaría hasta que la aerolínea no les pagará a él y a cerca de 300 trabajadores más.
Hasta el momento, la aerolínea ni las autoridades se han pronunciado al respecto.
