Un león de aproximadamente dos años de edad fue rescatado por autoridades ambientales tras ser localizado en un predio agrícola de Ixtlán del Río, Nayarit, donde permanecía amarrado a un árbol, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con la dependencia, el felino presentaba lesiones visibles en el cuello provocadas por el encadenamiento y, durante la revisión inicial, se constató que no contaba con garras. El ejemplar fue asegurado y trasladado a un recinto especializado para su resguardo y atención médica.

El hallazgo ocurrió en una zona dedicada al cultivo de agave, un entorno ajeno a la vida silvestre de este tipo de especies, lo que activó los protocolos de seguridad y manejo por el riesgo que implicaba tanto para la población como para el propio animal.

Lee también “No son mascotas, tu casa no es su casa”; Profepa pide evitar regalar animales silvestres en Navidad y Día de Reyes

El ejemplar de león fue localizado amarrado a un árbol, aparentemente abandonado, en un predio de Nayarit. Foto: Profepa

La Profepa indicó que ya se inició una investigación para determinar el origen del león y establecer si contaba con algún tipo de identificación o si era mantenido de manera irregular en la región. También se buscará deslindar responsabilidades por su presunto abandono y las condiciones en las que fue encontrado.

El caso se suma a otros aseguramientos de fauna silvestre detectados fuera de su hábitat natural en estados como Sonora, Sinaloa, Jalisco, Veracruz y Nuevo León, una práctica prohibida que puede derivar en sanciones administrativas y penales, recordó la autoridad ambiental.

Lee también Zoológico de León cierra de forma temporal tras revisión de Profepa por muerte de varios animales en cautiverio

El ejemplar de león fue localizado amarrado a un árbol, aparentemente abandonado, en un predio de Nayarit. Foto: Profepa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/nro/bmc