La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) lanzó la campaña informativa “Vecinos Silvestres” que busca explicar que la coexistencia con especies silvestres urbanas es posible si se actúa con respeto.

El objetivo de la dependencia federal, de acuerdo con un comunicado, es promover la convivencia responsable en la ciudadanía con especies que aparecen, habitan o transitan en urbes, como tlacuaches, coyotes, tarántulas, mapaches y cacomixtles.

Dichos animales forman parte de los ecosistemas locales y cumplen funciones importantes, como el control de plagas, la dispersión de semillas y el equilibrio de las comunidades naturales.

Por ende, aunque no representan peligro para las personas, es necesario que se respete a estos ejemplares y, sobre todo, se evite el contacto directo con ellos.

“Vecinos Silvestres” va por concientizar a la población para que no dañe, persiga ni adopte como mascotas a estos ejemplares de fauna silvestre, ya que su captura puede afectar su salud, poner en riesgo a las personas y constituir una infracción a la normativa ambiental.

Tlacuache (Didelphis virginiana) en Barranca del Cupatitzio, Michoacán. Foto: Manuel Zaragoza/Conanp

¿Qué hacer si veo un ejemplar de fauna silvestre?

En caso de encontrarse con algún ejemplar de fauna silvestre, estas son las medidas que se deben seguir de acuerdo con Profepa:

Mantener la distancia : No intentar capturarlo ni manipularlo, y permitir que se aleje por sí mismo.

: No intentar capturarlo ni manipularlo, y permitir que se aleje por sí mismo. Evitar alimentarlos : Cambiar su dieta o atraerlos deliberadamente podría alterar su comportamiento.

: Cambiar su dieta o atraerlos deliberadamente podría alterar su comportamiento. No adoptarlo como mascota : La vida silvestre no está adaptada a la vida doméstica; mantenerla en casa puede producir sufrimiento y problemas sanitarios.

: La vida silvestre no está adaptada a la vida doméstica; mantenerla en casa puede producir sufrimiento y problemas sanitarios. Dar aviso a la Profepa : Ante la presencia de un animal silvestre en riesgo o en zona urbana, hay que comunicarse con la oficina de representación estatal para recibir atención. Si se trata de crías, evitar recogerlas y dar aviso inmediato en caso de que la madre esté muerta.

: Ante la presencia de un animal silvestre en riesgo o en zona urbana, hay que comunicarse con la oficina de representación estatal para recibir atención. Si se trata de crías, evitar recogerlas y dar aviso inmediato en caso de que la madre esté muerta. Vacunar y desparasitar a perros y gatos: Esto, debido a que los ejemplares silvestres son susceptibles a las enfermedades de los animales domésticos.

Tarántula mexicana de cadera roja (Tliltocatl vagans) en el Parque Nacional Sierra de Órganos en Zacatecas. Foto: Aracely Salas/Conanp

¿Cuáles son los animales que conforman “Vecinos Silvestres”?

Los animales que se encontrarán en dicha campaña son:

Tlacuache (Didelphis virginiana) , único marsupial nativo de la Ciudad de México.

, único marsupial nativo de la Ciudad de México. Coyote (Canis latrans), mamífero carnívoro sumamente adaptable tanto en hábitat como en hábitos alimenticios.

mamífero carnívoro sumamente adaptable tanto en hábitat como en hábitos alimenticios. Tarántula mexicana de cadera roja (Tliltocatl vagans ), que no es considerada de importancia médica y está protegida por la legislación mexicana.

de cadera roja ), que no es considerada de importancia médica y está protegida por la legislación mexicana. Mapache (Procyon lotor) , que se adapta bien a vivir en áreas urbanas donde puede alimentarse de residuos de alimentos y desperdicios domésticos.

, que se adapta bien a vivir en áreas urbanas donde puede alimentarse de residuos de alimentos y desperdicios domésticos. Cacomixtle (Bassariscus astutus), pequeño mamífero nocturno y omnívoro que ayuda a dispersar semillas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reiteró que es indispensable preservar la fauna silvestre, con la participación de población, autoridades y organizaciones.

Además, subrayó que matar, capturar o retener fauna nativa es ilegal y genera desequilibrios ambientales: “la Profepa invita a la ciudadanía a ser parte de la conservación: nuestros vecinos silvestres no son una amenaza”, agregó.

