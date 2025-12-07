Más Información
Mérida, Yucatán.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) rescató a un aguililla caminera (Rupornis magnirostris), conocida en lengua maya como “chuuy”, luego de ser víctima de crueldad animal.
La dependencia informó que un grupo de personas capturaron al ave y le cortaron las alas para impedirle volar y mantenerla como si fuera un ave de corral.
Posteriormente, la aguililla fue canalizada a la Unidad de Manejo Proyecto Santa María, organización especializada en rescate y rehabilitación de aves silvestres, principalmente loros, que se ubica en el municipio de Hunucmá.
Pierre Medina Arjona, director del Proyecto Santa María, lamentó el maltrato y la intención de domesticar a un ave de vida libre.
“Las personas que la capturaron pensaban domesticarla, lo cual es impensable ya que es un ave totalmente silvestre”, comentó.
A su llegada a la Unidad de Manejo, el aguililla fue atendida por la médico veterinario, Malinali Joya Torres, quien señaló que el ave presentaba deshidratación y malas condiciones en general debido al daño severo provocado por el corte de sus plumas.
Comentó también que el ejemplar iniciará un proceso de rehabilitación que podría extenderse por más de un año, tiempo estimado para la muda completa de sus plumas, que le permitiría recuperar su capacidad de vuelo.
Proyecto Santa María reiteró su llamado a las autoridades para endurecer las sanciones contra quienes realizan caza, captura, tráfico o comercio ilegal de fauna silvestre.
