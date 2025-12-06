Ale Müller protagoniza campaña con PETA Latino en contra del maltrato animal en México

La actriz mexicana, Ale Müller, protagoniza la nueva campaña de PETA Latino para alzar la voz en contra de uno de los tipos de maltrato animal más conocidos en el país: el abandono de perros en azoteas.

En la poderosa nueva campaña de la ONG animalista, la estrella de "Diseñando tu amor" y "La CQ", Ale Müller, asume un papel desafiante en el que encarna la realidad de millones de perritos en México y en Latinoamérica.

En el sentimental video, Müller aparece sucia, angustiada y encadenada del cuello en una azotea inhóspita, y se dirige al público como si ella fuera el perro abandonado.

La denuncia y el rescate de perros abandonados en azoteas se ha vuelto más frecuente en Latinoamérica en años recientes, sin embargo, el problema sigue latiendo en muchas ciudades. Fotos: Especiales

Campaña de PETA Latino alza la voz en contra del abandono de perros en azoteas

En la nueva campaña de PETA Latino, cuyo eslogan es "Tu perro merece más que una azotea, merece vivir dentro de casa contigo", la actriz mexicana narra con gran carga emocional la vida de un perro que ha sido abandonado en la azotea de una casa.

En la producción, la voz de un perro solitario y herido que ha sido dejado en una azotea durante semanas, con poca comida y agua, sin atención veterinaria y sin compañía, se mezcla con imágenes reales de perros que llevan este tipo de vida y sufren por la negligencia y el desinterés de quienes los colocaron ahí, sus "dueños".

A través de redes sociales, el video ha generado mucho impacto, acumulando casi 2 millones de reproducciones hasta el momento y generando una ola de reposteos, con la finalidad de difundir el mensaje.

"Los perros son leales y devotos a quienes aman: merecen hogares donde los traten como parte de la familia, con respeto, cuidado y compasión", dice la publicación compartida de PETA y Müller.

¿Qué es PETA?

PETA, por sus siglas en inglés que significan Personas por el Trato Ético de los Animales, es una Organización No Gubernamental (ONG), es decir, una entidad independiente y sin fines de lucro, que se dedica a la defensa de los derechos de los animales.

Fue fundada en 1980 y se rige bajo el principio de que "los animales no son nuestros para experimentar con ellos, comerlos, vestirnos con ellos, utilizarlos para nuestro entretenimiento o maltratarlos de cualquier otra forma".

La organización se dedica a informar a los gobiernos, responsables políticos y a la sociedad civil sobre la crueldad y el maltrato animal en diferentes mercados, promoviendo el trato respetuoso y digno hacia todos los animales y logrando cambios importantes en diversas industrias.

Esta organización benéfica internacional tiene su sede en Virginia, Estados Unidos, pero opera con entidades locales alrededor del mundo como PETA Latino, PETA Asia, PETA Reino Unido, entre otras.

