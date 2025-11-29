Gwyneth Paltrow retira productos de Angora de Goop tras reclamos de defensores de animales

La actriz y empresaria estadounidense, Gwyneth Paltrow, ha dado un salto en la industria de la moda, al retirar los productos hechos de Angora de Goop, su empresa y tienda online especializada en "estilo de vida".

Este logro se da tras una fuerte polémica en la que se vio involucrada la actriz, luego de que asociaciones animalistas publicaran fotos y videos del trato y las condiciones inhumanas a las que someten a los conejos de Angora en las fábricas que proveen este material.

La actriz ha sido conocida por su "enfoque" en el "bienestar" y la "salud". Fuente: Instagram @gwynethpaltrow

Gwyneth Paltrow cede a la presión social para eliminar productos de Angora de Goop

Paltrow cedió ante la presión social, luego de que más de 33 mil personas firmaran la petición de PETA -la organización estadounidense sin fines de lucro que se dedica a la defensa de los derechos de los animales- para eliminar todos los productos hechos con lana de conejos de Angora de su tienda en línea.

Este logro para los animalistas llegó a solo días después de que PETA Asia lanzara una segunda investigación con imágenes crueles e impactantes sobre la violencia que conlleva el comercio de lana de Angora.

Detalles de la investigación de PETA

De acuerdo con la investigación, en China, de donde proviene el 90% de la lana de Angora de todo el mundo, no existen regulaciones que rijan el trato que se da a los conejos en la industria, ni sanciones por maltrato animal.

Las imágenes de la organización mostraban a los trabajadores lanzando a varios conejos en cubetas, atando sus patas y arrancando su pelo, mientras los animales gritan de dolor. En otro casos, la lana de los conejos es rasurada violentamente, provocando heridas en sus pequeños cuerpos.

Los conejos de Angora son explotados y violentados para obtener su pelaje para la industria textil. Foto: Shutterstock

Abuso y tortura sistemática

Este exposé también reveló que tras sufrir este horroroso procedimiento, los conejos son devueltos a sus jaulas, donde corren el riesgo de contraer infecciones respiratorias o complicaciones por las heridas.

En caso de sobrevivir, estos animales serán retirados de sus jaulas para repetir el proceso cada dos o tres meses por periodos que van de los 2 a los 5 años, hasta que mueran o sean sacrificados ya que la calidad de su pelaje ha disminuido debido a las condiciones de vida.

La organización también documentó casos extremos en los que los trabajadores continúan recolectando el pelo incluso cuando los animalitos han muerto, manejando inhumanamente sus cuerpos sin vida.

Tracy Reiman, presidenta de PETA, declaró que: "Apegarse a la cruel lana de angora de Gwyneth Paltrow no deja a nadie indiferente, ya que cualquier persona con una pizca de compasión no querría ser vista con ella después de ver las imágenes de conejos aterrorizados siendo colgados y cortados en pedazos".

Recientemente, Goop publicó un video de Paltrow dando un recorrido las prendas favoritas de su clóset, en el que promocionó un suéter hecho de lana de Angora. Foto: Instagram

Goop va tarde en el mercado textil

La campaña de la organización animalista estuvo dirigida específicamente en contra de Gwyneth Paltrow y su empresa de bienestar y productos de belleza, moda y hogar, logrando que GWYN, la marca de ropa de la actriz, retirara todos los productos de su línea que contenían lana de Angora.

De acuerdo con el medio británico, The Daily Mail, con esta acción, la firma de Paltrow se ha unido a las más de 425 marcas de moda que prohíben este material, alcanzando a tiendas de lujo y cadenas de renombre como:

Zara

H&M

Gap

Burberry

Hugo Boss

Gucci

Alexander McQueen

Saint Laurent

Calvin Klein

Tommy Hilfiger

Entre otras

Estas campañas, investigaciones y decisiones han provocado que en años recientes los exportadores de Angora chinos registren una caída de más del 80% de sus ventas.

¿Qué es PETA?

PETA, por sus siglas en inglés que significan Personas por el Trato Ético de los Animales, es una Organización No Gubernamental (ONG), es decir, una entidad independiente y sin fines de lucro, que se dedica a la defensa de los derechos de los animales.

Fue fundada en 1980 y se rige bajo el principio de que "los animales no son nuestros para experimentar con ellos, comerlos, vestirnos con ellos, utilizarlos para nuestro entretenimiento o maltratarlos de cualquier otra forma".

La organización se dedica a informar a los gobiernos, responsables políticos y a la sociedad civil sobre la crueldad y el maltrato animal en diferentes mercados, promoviendo el trato respetuoso y digno hacia todos los animales y logrando cambios importantes en diversas industrias.

Esta organización benéfica internacional tiene su sede en Virginia, Estados Unidos, pero opera con entidades locales alrededor del mundo como PETA Latino, PETA Asia, PETA Reino Unido, entre otras.

