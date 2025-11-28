Chumel Torres reacciona a renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR y comparte meme de Fátima Bosch

La reciente renuncia del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha tomado por sorpresa a diversos sectores, tanto políticos, como sociales en México.

El extitular de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó su carta -renunciando al puesto que habría desempeñado hasta el 2028- ante el Senado el pasado jueves 27 de noviembre, la cual fue aceptada con 74 votos a favor y 24 en contra.

Ante esto, Ernestina Godoy Rangel ya ha anunciado que tomará el cargo de manera interina, luego de haber sido designada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, cargo que por ley la coloca como encargada del despacho.

En su carta de renuncia, Gertz Manero explicó que la presidenta, Claudia Sheinbaum, lo propuso como Embajador de la nación ante "un país amigo". Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Chumel Torres reacciona a la renuncia de Alejandro Gertz Manero

A través de redes sociales, la sorpresiva renuncia de Gertz Manero a su cargo, ha generado una variedad de críticas, burlas y reacciones en general, convirtiéndose en tendencia en plataformas como X y dejando una ola de memes respecto al tema.

El comentarista, comediante y conductor mexicano, Chumel Torres, no se quedó atrás, compartiendo a través de su perfil oficial de X, antes Twitter, su reacción a la noticia de Gertz Manero.

Torres publicó un meme en el que se hace referencia a la victoria de la mexicana, Fátima Bosch, en el certamen de Miss Tabasco -que luego la llevaría a ganar Mis Universo México 2025 y recientemente, Miss Universo 2025- y la manera en la que alguna clase de "efecto dominó" llevó al país a pasar de esa noticia a la de la renuncia del exfiscal.

El youtuber acompañó la imagen de la frase: "México no es para principiantes", recalcando la burla a la que se refiere el meme.

Reacción de Chumel Torres a la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Foto: X

El post, compartido por la tarde de este 28 de noviembre, ya cuenta con mil likes y algunos comentarios ingeniosos y sarcásticos como:

" Miss Universo pidió paz en el mundo. México contestó con huachicol, renuncias y desorden. Ahí la llevamos ".

". " ¿Cuando sea el mundial 2026 quién será destituido? Que emoción me da saberlo ".

". "¿ Y el 2o tirador de Colosio no prendió? ".

". " México superando nuevamente a la IA ".

". "El verdadero Efecto Mariposa”.

