Estados Unidos restituyó este jueves dos piezas arqueológicas a México como parte del esfuerzo de ambos países para combatir el tráfico ilícito de patrimonio cultural, según informó el consulado del país latino en Nueva York.

Una de las obras es un brasero antropomorfo de estilo maya procedente de la península de Yucatán (en el sureste de México) que data del periodo Clásico, entre los años 200 y 900 d.C.

La otra pieza se trata de un tecomate (un tipo de vasija con boca estrecha y sin cuello) modelado en barro, con decoración geométrica pintada en colores rojo y negro sobre crema.

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Este tecomate, del estilo Paquimé o Casas Grandes -una corriente artística y arquitectónica prehispánica- procede del área de Oasisamérica, ubicada en lo que actualmente es el estado de Chihuahua, y fue elaborado entre los años 700 y 1450 d.C.

Durante la entrega de los objetos, el cónsul general Marcos Bucio destacó que estos no son únicamente bienes arqueológicos, sino "vínculos vivos con la historia de México y las civilizaciones que dieron origen a la riqueza cultural" del país, según el comunicado.

Así, subrayó que el regreso de estas piezas a México "fortalece la dignidad nacional, la memoria histórica y la identidad de los mexicanos, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y el canciller Roberto Velasco de reforzar las acciones de restitución del patrimonio cultural de la nación".

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Frank Russo, el director de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), acompañado por integrantes de su equipo, fue quien entregó los objetos a Bucio.

De acuerdo con el consulado, la restitución de estos bienes refleja la cooperación institucional entre México y Estados Unidos para combatir el tráfico ilícito de patrimonio cultural y promover la restitución de piezas arqueológicas que forman parte de la identidad del país.

En los últimos cinco años, el Consulado de México en Nueva York ha contribuido a la recuperación de más de 2 mil 400 piezas arqueológicas "de gran importancia histórica, gracias al trabajo coordinado con autoridades mexicanas y estadounidenses".

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