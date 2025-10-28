Los comentarios negativos que recibió en su debut musical no fueron suficientes para intimidar a Apple, hija de Chris Martin, quien esta semana lanzó su primer video musical, cumpliendo con lo que había anunciado.

La joven de 21 años, considerada una de las “nepo babies” más populares, parece decidida a seguir los pasos de su famoso padre, líder de Coldplay.

Este martes, 28 de octubre, subió a YouTube su sencillo “Satellites”, creado en colaboración con el dúo de rock indie Jade Street, conformado por Eli Meyuhas y Zachary Zwelling.

El tema, de estilo melancólico, vino acompañado de un video en blanco y negro donde Apple luce el cabello suelto y lacio, una falda en tonos oscuros, y se dirige al cielo mientras cierra los ojos y sonríe a la audiencia durante la interpretación.

El video se filmó durante su presentación en vivo en Nashville, hace una semana, con la presencia de Martin y de Gwyneth Paltrow, su madre y exesposa de Chris. No obstante, la voz de Apple en el video es la versión de estudio, no la interpretación en vivo. Hacia el final, la joven agradece a la audiencia y abraza a uno de sus colegas.

En un comunicado citado por Dailymail, Jade Street detalló que la canción se escribió hace un año, pero no lograba consolidarse hasta que Apple la interpretó: “Claro que ella fue la pieza que faltaba”, aseguraron.

El video recibió comentarios positivos, con comparaciones a los primeros trabajos de Coldplay y elogios a su voz: “Increíble performance y hermosa canción. Amo la voz de Apple”, “Me recuerda a los primeros años de Coldplay. Es perfecta” y “Qué increíble voz”. Hasta el momento de la publicación, el video ha acumulado 9 mil 274 vistas.

La criticada presentación de Apple

Su presentación en Cannery Hall fue comparada con una sesión de karaoke. Los comentarios más positivos destacaban su potencial, señalando que con entrenamiento podría mejorar, mientras que los más críticos cuestionaron el nepotismo y la oportunidad que tiene por ser hija de un famoso.

Apple estudia en la Universidad Vanderbilt, donde cursa Derecho, Historia y Sociedad, y ha participado en eventos de teatro en la escuela, incluyendo la parodia musical “Love on an Island”, basada en Love Island. Reconoce que no es la mejor de su grupo, pero disfruta de experimentar, y debido a su voz grave suele cantar las partes de los hombres.

Créditos musicales previos

Apple ya contaba con experiencia musical desde 2021, cuando participó en el álbum Music of the Spheres de Coldplay. Coescribió el tema Let Somebody Go, que incluye la colaboración de Selena Gómez:

“When I called the mathematicians and I asked them to explain / They said love is only equal to the pain.” También colaboró en My Universe, junto a BTS, donde se hizo un guiño a Gwyneth Paltrow y a sus hijos Apple y Moses, dibujando corazones junto a sus nombres.

Su hermano Moses también cantó en el coro de Humankind, interpretando las letras: “I say I know I know I know, We're only human / I know I know I know / How we're designed, yeah / I know I know I know / We're only human / But from another planet / Still they call us Humankind.”

En 2016, ambos niños participaron en un evento benéfico con su padre para el Malibu Boys and Girls Club: Apple y Chris interpretaron “Just a Little Bit of Your Heart” de Ariana Grande, mientras que Moses cantó House of Gold de Twenty One Pilots.