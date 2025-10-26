Más Información

El espectáculo internacional está siendo testigo de una nueva historia de amor: la de y

Y es que, según medios internacionales, la actriz de "Game of Thrones" y el vocalista de Coldplay estuvieorn juntos en una cita secreta, lo que ha desatado rumores de un supuesto romance.

Los famosos, de acuerdo con información publicada por el diario británico "Daily Mail", se vieron tan solo una semana después de que Turner decidiera poner fin a su noviazgo con Peregrine Pearson, con quien llevaba un año.

Por su parte, Martin regresó a la soltería hace un par de meses, cuando rompió su intermitente compromiso con , con quien estuvo desde 2017.

Aunque no se dieron detalles sobre el encuentro, la prensa inglesa asegura que tienen varios amigos en común y el encuentro habría sido de caracter privado.

Esta no es la primera vez que los caminos de los artistas se cruzan. En 2020, cuando Turner aún estaba casada con Joe Jonas, Martin le envió un video de cumpleaños durante el programa "Cup of Joe", en el que le decía: “Soy Chris de Coldplay. Solo quería desearte un día maravilloso”. Turner reaccionó sorprendida y entre risas dijo: “¡Es Chris Martin!”.

El matrimonio terminó en 2023, tras cuatro años juntos y dos hijas. Martin también estuvo casado anteriormente. En diciembre del 2003 el vocalista de Coldplay se casón con Gwyneth Paltrow y en 2014 anunciaron su separación.

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre este posible acercamiento, pero el rumor ha despertado la curiosidad de fans que nunca imaginaron ver a una Stark del Norte vinculada con el hombre detrás de "Yellow".

