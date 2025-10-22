Más Información

​Tenochtitlan, bajo el lente de Pablo Ortiz Monasterio

Seminario de Cultura anima Festival de Poesía

Estiman en 102 millones de dólares el valor de las joyas robadas del Louvre

El albanés Anri Sala vuelve a la CDMX con “ventanas de tiempo”

Descendiente de Hernán Cortés dona un retrato a México

“Todo cantante debería experimentar pisar un escenario”: María Luisa Tamez, mezzosoprano

La hija de, dio un salto al mundo de la música, pero su debut no ha sido fácil. A sus 21 años, la joven artista ha enfrentado duras críticas por su primera presentación en vivo, la cual ha sido comparada con el talento de su famoso padre, .

Apple, también hija de la actriz , sorprendió en el escenario del Cannery Hall en Nashville, Tennessee, cuando se presentó junto al dúo musical Jade Street para interpretar "Satellites". En los videos que circularon por redes sociales, se puede ver a Apple con un top blanco y una falda negra, sonriendo al público mientras se mueve al ritmo de la canción.

Aunque le puso sentimiento a la interpretación, no logró convencer a algunos usuarios en TikTok, quienes señalaron que estuvo desafinada y que su carrera musical podría deberse al nepotismo. Los comentarios fueron contundentes:

“¿Se puede permitir que alguien que no tiene un padre famoso haga arte?”, “Me recuerda a esas delirantes audiciones de American Idol. Es un no", “Si solo tuviera el dinero y la confianza de un bebé nepo, sería imparable", “Está intentando hacer las inflexiones vocales únicas que hace su padre, pero eso es cosa de él.”

Algunos incluso igualaron su actuación con un karaoke, sugiriendo que si tomara clases de canto, podría mejorar su voz y desarrollar su potencial.

En Instagram, las opiniones fueron más positivas, destacando su "voz increíble". Su madre, Gwyneth Paltrow, dejó un emoticón con corazones en la publicación de su hija, demostrando su apoyo y orgullo. También hubo quienes comentaron:

“Qué rica voz aterciopelada y conmovedora tienes.”“Es increíble ver a los hijos de Chris siguiendo sus pasos. Suena increíble.”

Cabe mencionar que en los videos compartidos en su cuenta, solo se escucha la canción grabada, y no la interpretación en vivo de Apple.

El apoyo de su familia y su futuro lanzamiento

Según varios clips, Apple presentó su canción frente a sus padres. De acuerdo con el periódico estudiantil The Vanderbilt Hustler, Chris dejó claro que su principal rol esa noche era apoyar a su hija y que no quería que la atención se centrara en él.

El lanzamiento de "Satellites" está previsto para el 28 de octubre.

Apple Martin y su relación con Coldplay

Además de su incursión en la música, Apple Martin ha trabajado en la composición de algunas canciones de Coldplay, como "Feelslikeimfallinginlove" y "Let Somebody Go", esta última junto a Selena Gomez, incluida en el álbum Music of the Spheres.

Apple también es hermana mayor de Moses, de 19 años, quien está haciendo su propio camino en la música como líder de la banda Dancer, donde es guitarrista y vocalista.

Recientemente, Apple comentó que está involucrada en el grupo de teatro Vanderbilt Original Cast, un grupo de cabaret muy reconocido en su universidad. En una entrevista, ella dijo:

Tengo una voz muy baja, así que cuando hacemos armonías, digo: ‘Está bien, son los chicos y Apple’", dijo a la revista Interview a principios de año.

Apple compartió que estaba interpretando su canción favorita del semestre y que, aunque no se considera la mejor de la organización, disfruta mucho de la experiencia.

@ashcantley Apple Martin was caught in Nashville debuting her singing. She’s getting a lot of harsh feedback tho. #applemartin #gwynethpaltrow #chrismartin #fyp #nepobaby ♬ original sound - Ash Cantley
