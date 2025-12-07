San Cristóbal de las Casas, Chis.- Un camión que transporta indígenas tzeltales rumbo al norte del país, volcó esta tarde en la vía San Cristóbal-Tuxtla, donde uno de ellos perdió la vida y siete más resultaron gravemente heridos.

Hasta el kilómetro 28 más 300, de la vía de peaje, llegaron socorristas de la Cruz Roja, Protección Civil y Bomberos para atender a los lesionados que fueron trasladados hacia hospitales de Tuxtla.

Los indígenas tzeltales originarios de municipios de la zona Altos, viajaban en el camión con placas 107-RK-2, hacia estados del norte del país para trabajaren labores agrícolas.

Vuelca camión que transportaba indígenas en Chiapas (07/12/2025). Foto: Especial

Un funcionario aseguró que los indígenas viajaban hacia Sonora, para realizar labores de poda en los campos de uva.

Vuelca camión que transportaba indígenas en Chiapas (07/12/2025). Foto: Especial

La falta de precaución y el exceso de velocidad de la unidad, provocaron que la unidad volcara en la autopista.

Elementos de la Policía y peritos de la Fiscalía de Distrito arribaron al lugar para rescatar el cuerpo de un migrante que quedó bajo el camión. El nombre, edad y lugar de origen del tzeltal se desconoce.

El conductor de la unidad se dio a la fuga.

El tránsito en la autopista se tornó lento durante varios minutos.

Vuelca camión que transportaba indígenas en Chiapas (07/12/2025). Foto: Especial

