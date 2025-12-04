Ecatepec, Méx.— De las más de 377 mil infracciones cometidas por automovilistas, captadas por las videocámaras y los radares durante la primera semana que entró en vigor la actualización del Reglamento de Tránsito en el Estado de México, solamente 8 mil 10, que equivalen a 2.1%, deberán pagar los infractores.

Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, el equipo digital colocado por el gobierno estatal en los carriles confinados del Mexibús detectó 377 mil 495 violaciones a la nueva normatividad, principalmente por invadir el carril exclusivo, circular a exceso de velocidad o combinar ambas conductas.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que se aplica un doble filtro estricto que reduce drásticamente el número de multas.

Únicamente se procesan las placas de vehículos infractores que sean del territorio mexiquense. Todas las láminas foráneas (de la Ciudad de México u otros estados) son automáticamente descartadas, aunque la infracción haya sido cometida en el Estado de México.

Se verifica que los datos de la placa coincidan con la información del Registro Público Vehicular (Repuve): marca, modelo, año, color y demás características. Si hay cualquier discrepancia o la lámina no es completamente legible, la infracción se desecha.

Como resultado de estos filtros, de 377 mil 495 infracciones iniciales sólo se procesaron 88 mil 239. De ellas, hasta el momento 8 mil 10 han sido validadas y firmadas por la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito estatal.

Estas 8 mil 10 multas ya están listas para su cobro y fueron enviadas a los domicilios registrados de los infractores y podrán consultarse en el portal del gobierno estatal.

La corporación aclaró que las 8 mil 10 multas sólo son las que captaron las videocámaras y radares, no están contabilizadas las infracciones que aplicaron las oficiales de Tránsito en las calles.

De esta forma, de las más de 377 mil conductas indebidas detectadas por esta tecnología en siete días, menos de 2.1% terminará en una multa efectiva para conductores con placas del Estado de México. El resto queda sin sanción por ser vehículos foráneos o por inconsistencias en los datos registrales.

La actualización del Reglamento de Tránsito del Estado de México, publicada en la Gaceta Oficial el 10 de noviembre de 2025 y entrada en vigor el 25 de noviembre, busca fortalecer la seguridad vial, reducir accidentes y promover una movilidad responsable y equitativa.

Se eliminaron las multas fijas y se establecieron rangos mínimos, medios y máximos en Unidades de Medida y Actualización (UMA), según el historial de infracciones del conductor (reincidencia vial).

El mínimo es para conductores sin multas. El medio es de una a tres infracciones acumuladas, y el máximo es a partir de cuatro infracciones no liquidadas del infractor.