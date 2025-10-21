Más Información

Noroña confirma licencia por 12 días en el Senado; viajará a Palestina

Sheinbaum lamenta asesinato de líder limonero en Michoacán; "tiene que haber justicia", dice

Detienen a Rigoberto “N", extorsionador de limoneros presuntamente vinculado con el asesinato de Bernardo Bravo

Vía estatal, partidos duplican recursos; la cifra supera 12 mil mdp

Presidenta de Comité Anticorrupción acusa censura tras pedir investigación a Adán Augusto; posts de redes fueron borrados por presión, dice

Coinciden Calderón y Jorge Romero; expresidente asiste a informe de Margarita Zavala

Tras una denuncia de la empresa de paquetería Estafeta, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente () aseguró nueve ejemplares de fauna silvestre, entre reptiles y arácnidos, que iban a ser traficados desde San Luis Potosí sin acreditar su legal procedencia.

Fue el pasado 15 de octubre cuando la dependencia atendió el primer reporte del quien denunció que dos sobres, listos para ser enviados, transportaban ejemplares de vida silvestre.

En la inspección, la Procuraduría encontró tres geckos (Rhacodactylus sp.) y un escorpión emperador (Pandinus imperator). En ninguno de los casos se contaba con la documentación que acredite su legal procedencia, por lo que fueron asegurados.

Entre los animales rescatados por la Procuraduría, se encuentran tres geckos (21/10/2025). Foto: Especial
Entre los animales rescatados por la Procuraduría, se encuentran tres geckos (21/10/2025). Foto: Especial

Al día siguiente, la Profepa realizó una nueva visita de inspección para revisar otros dos paquetes. El primero contenía dos tortugas de espolones africana (Centrochelys sulcata), mientras que el segundo guardaba tres cocodrilos de pantano (Crocodylus moreletii). Nuevamente, los paquetes carecían de la documentación que acredite su legal procedencia.

En consecuencia, la Procuraduría informó que, debido a que dichos actos son una infracción al artículo 122, fracción X, de la Ley General de Vida Silvestre, realizó el aseguramiento precautorio de todos los ejemplares e inició los procedimientos administrativos correspondientes.

Tortugas rescatadas por la Profepa (21/10/2025). Foto: Especial
Tortugas rescatadas por la Profepa (21/10/2025). Foto: Especial

La dependencia dirigida por Mariana Boy Tamborrell emplazó a los remitentes y destinatarios identificados en las guías de rastreo, a fin de que comparezcan y acrediten la procedencia legal de los ejemplares.

Aseguró que reforzará la vigilancia y atención oportuna de denuncias en coordinación con empresas de mensajería y paquetería en todo México.

