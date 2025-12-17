Reportes de enfrentamientos entre grupos armados en distintos puntos de la autopista Tepic-Mazatlán obligaron a las autoridades de Nayarit a cerrar la vialidad en sentido norte, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado indicó que hasta ahora, los enfrentamientos solo se han registrado en territorio sinaloense.

“La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informa que, de manera preventiva, se encuentra cerrada la circulación en la autopista Tepic-Mazatlán con dirección a Sinaloa. Lo anterior, derivado de reportes ciudadanos de presuntas detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la autopista en territorio del estado de Sinaloa. Situación que representa un riesgo para la seguridad de las y los automovilistas”, indicó la dependencia.

Además exhortó a la población a extremar precauciones, evitar circular por la zona y atender las indicaciones de las autoridades.

“Las autoridades de los tres niveles de gobierno se mantienen en coordinación interinstitucional para verificar la información y salvaguardar la integridad de quienes transitan por esta vía”, señala la advertencia.

