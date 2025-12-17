Más Información

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Vinculan a proceso a "El Limones" por narcotráfico y posesión de armas; continúa en prisión en el Altiplano

Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación

Periodista Tucker Carlson afirma que Trump anunciará la "guerra con Venezuela"; el mandatario dará un mensaje a la nación

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Sheinbaum nombra a Esthela Damián Peralta como consejera jurídica de Presidencia; sustituirá a Ernestina Godoy

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

Cae "El Yaicob", vinculado con Raúl Rocha; es líder huachicolero y traficante de armas y drogas

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

FGR detiene a exasesora de García Luna; es señalada por delincuencia organizada y lavado de dinero

Reportes de en distintos puntos de la autopista Tepic-Mazatlán obligaron a las autoridades de Nayarit a cerrar la vialidad en sentido norte, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado indicó que hasta ahora, los enfrentamientos solo se han registrado en territorio sinaloense.

“La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana informa que, de manera preventiva, se encuentra cerrada la circulación en la autopista Tepic-Mazatlán con dirección a Sinaloa. Lo anterior, derivado de reportes ciudadanos de presuntas en distintos puntos de la autopista en territorio del estado de Sinaloa. Situación que representa un riesgo para la seguridad de las y los automovilistas”, indicó la dependencia.

Lee también

Además exhortó a la población a , evitar circular por la zona y atender las indicaciones de las autoridades.

“Las autoridades de los tres niveles de gobierno se mantienen en coordinación interinstitucional para verificar la información y salvaguardar la integridad de quienes transitan por esta vía”, señala la advertencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]