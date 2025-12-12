Epic Games anuncia juegos gratis en temporada navideña: conoce todos los detalles

La reconocida empresa desarrolladora de videojuegos Epic Games se ha unido a los festejos de la temporada navideña 2025, consintiendo a su fiel comunidad de jugadores con grandes sorpresas e increíbles anuncios únicos que sin duda todos los gamers amarán. Desde juegos independientes hasta grandes títulos, cualquier entrega es bien recibida.

En esta ocasión, Epic continuará con su tradicional dinámica navideña, en la que pone a disposición de los jugadores algunos videojuegos de su exclusivo catálogo de manera gratuita cada semana durante todo el mes de diciembre. También lanzará juegos gratis diarios, disponibles en la tienda por 24 horas a partir del próximo jueves.

Asimismo, ofrecerá distintas ofertas y rebajas en diversas entregas, entre ellas destacan Battlefield 6, Borderlands 4, ARC Raiders y Ready or Not. Estas promociones únicas estarán disponibles únicamente del 11 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026. Además, estás ofertas también llegarán a los juegos móviles.

Lee también: Desde "The Forest" hasta "Street Fighter": los anuncios más importantes en The Game Awards 2025

Foto: Epic Games

Epic Games lanza "Calendario de Adviento" para Navidad

Este viernes 12 de diciembre, Epic Games Store anunció que el primer juego que estará disponible de manera gratuita en la tienda para su campaña navideña será "Hogwarts Legacy", el cual podrá adquirirse sin ningún costo hasta el 18 de diciembre a las 10:00 horas, luego de la fecha se podrá conseguir con un precio de 999 pesos mexicanos.

Este videojuego de rol inmersivo en mundo abierto está inspirado en los libros de la saga Harry Potter, de la escritora británica J. K Rowling. Dentro de este universo mágico, el jugador encarna a un estudiante del famoso colegio de Hogwarts, quien se enfrentará a diversos acertijos y desafíos para salvar el mundo y descubrir un antiguo secreto.

Además, si juegas al menos dos horas hasta la fecha límite, podrás ganar un accesorio mochilero en Fortnite, inspirada en la emblemática rana de chocolate de Harry Potter, dulce que salta de su empaque y viene con una tarjeta coleccionable de magos famosos.

Lee también: Nuevo avance de "Resident Evil: Requiem" provoca nostalgia en redes sociales

El primer juego gratis de la temporada navideña será "Hogwarts Legacy". Foto: Epic Games Store

Finalmente, el próximo juego se dará a conocer el próximo jueves 18 de diciembre. Además, aunque no se ha dado a conocer la lista oficial de juegos que se lanzarán gratis durante todo el mes, se estima que se liberarán entre 12 y 17 títulos en la tienda.

También te interesará:

Bad Bunny en CDMX: ¿cómo es la casita, escenario que utilizará el puertorriqueño en sus conciertos en el Estadio GNP?

Pico de lluvia de meteoros Gemídas, Superluna Fría y otro eventos astronómicos de diciembre 2025

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm