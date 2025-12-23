Más Información

David Kershenobich presenta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025; cannabis, principal droga ilegal

David Kershenobich presenta Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025; cannabis, principal droga ilegal

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

En Michoacán se expanden Farmacias del Sombrero; diputada dice que son legado de Carlos Manzo

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Marina confirma los cinco muertos por vuelo médico en EU; reportes incluyen a un menor de dos años entre las víctimas

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Era de Sinaloa el asesinado en restaurante de la Zona Rosa; su pareja lo identifica

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Menor de edad del accidente aéreo de la Semar era originario de Escárcega, Campeche; iba con quemaduras de consideración

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

Vinculan a proceso a Tania Flores Guerra, exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila; enfrentará investigación por abuso de funciones

La plataforma musical sueca sufrió un a cargo de un grupo de piratas informáticos que asegura haberse apropiado de casi la totalidad de su catálogo.

"Una investigación sobre un acceso no autorizado determinó que un tercero recopiló y utilizó tácticas ilícitas para eludir los sistemas de DRM y acceder a algunos de los archivos de audio de la plataforma", informó a EFE la compañía en un correo electrónico.

Spotify añadió que seguía investigando el incidente, ocurrido durante el pasado lunes.

Lee también

Los activistas aseguraron que su propósito era "construir un archivo musical principalmente para la preservación". Imagen: Pexels
Los activistas aseguraron que su propósito era "construir un archivo musical principalmente para la preservación". Imagen: Pexels

El grupo de hackers Anna's Archives afirmó en un comunicado haberse apropiado en el ataque de 86 millones de archivos musicales, que representan alrededor del 99.6% de todas las canciones del catálogo.

Los activistas aseguraron que su propósito era "construir un archivo musical principalmente para la preservación".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]