La plataforma musical sueca Spotify sufrió un robo masivo de datos a cargo de un grupo de piratas informáticos que asegura haberse apropiado de casi la totalidad de su catálogo.

"Una investigación sobre un acceso no autorizado determinó que un tercero recopiló metadatos públicos y utilizó tácticas ilícitas para eludir los sistemas de DRM y acceder a algunos de los archivos de audio de la plataforma", informó a EFE la compañía en un correo electrónico.

Spotify añadió que seguía investigando el incidente, ocurrido durante el pasado lunes.

Los activistas aseguraron que su propósito era "construir un archivo musical principalmente para la preservación". Imagen: Pexels

El grupo de hackers Anna's Archives afirmó en un comunicado haberse apropiado en el ataque de 86 millones de archivos musicales, que representan alrededor del 99.6% de todas las canciones del catálogo.

Los activistas aseguraron que su propósito era "construir un archivo musical principalmente para la preservación".

