Lalo Villar de "La Ruta de la Garnacha" denuncia robo en su oficina de CDMX y muestra videos del atraco

Lalo Villar, creador del canal La Ruta de la Garnacha, se volvió tendencia en redes sociales luego de dar a conocer el robo ocurrido en su oficina.

Para explicar lo sucedido, el creador de contenido publicó un video en YouTube en el que relató, paso a paso, cómo ingresaron al inmueble y cuál fue el método utilizado, con el objetivo de alertar a sus seguidores.

Así fue el robo a la oficina de La Ruta de la Garnacha

En el video titulado “Nos ROBARON TODO de La Ruta de la Garnacha y Tío Rober”, éste relató que dos sujetos ingresaron a su oficina, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, y la vaciaron por completo, llevándose equipo de grabación y audio. Asimismo, compartió imágenes en las que se observa el rostro de los presuntos responsables con la intención de dejarlas como evidencia.

“Mi hermano fue el primero que llegó a la oficina. Él ingresa e inmediatamente me marca, todo asustado, y me dice: ‘oye güey, no sé qué pasó, chécate las cámaras porque toda la oficina está patas para arriba’”.

Ante la situación, le pidió salir del inmueble y solicitar apoyo de emergencia: “Le dije inmediatamente marca al 911, salte de ahí, no sabemos qué está pasando”.

Aunado a ello, explicó que los hechos ocurrieron durante la madrugada del lunes 8 de diciembre y que las cámaras de seguridad —tanto interiores como exteriores— fueron desconectadas por los ladrones.

“No tenía visualización ni de antes ni de después, y fue cuando nos dimos cuenta que no había luz, entonces bajaron el switch de la propia casa y cortaron el internet también”.

También detalló que los delincuentes primero intentaron ingresar por la puerta principal y, al no conseguirlo, utilizaron una cortadora para entrar por la fachada, pese a que el inmueble contaba con alambrado de seguridad.

“Intentaron abrir primero por la puerta principal, posteriormente entraron por la fachada; aunque hay un alambrado, lo cortaron, cortaron también la seguridad de la otra casa y lo más cañón de todo es que estuvieron seis horas moviendo, revisando, esculcando, abriendo puertas y cada detalle de toda la casa”.

Además, recordó que no era la primera vez que su oficina sufría un robo, aunque en la ocasión anterior decidieron no levantar una denuncia formal.

“La vez pasada no denunciamos porque sentíamos que solo íbamos a perder el tiempo.”

Finalmente, aseguró que, al observar los rostros de los presuntos responsables, se percató de que podrían tratarse de las mismas personas involucradas en otros robos en la colonia Del Valle, casos que han sido difundidos en medios de comunicación, por lo que subrayó que su mensaje no buscaba generar lástima, sino advertir a la población.

“Lejos de ser un mensaje de tristeza, es para alertar a la gente: esto es real, lo mismo que vimos en las noticias lo están replicando. Hoy me tocó a mí y espero que no te pase a ti.”

