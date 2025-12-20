¡De K-drama a la realidad! Kim Woo Bin y Minah Shin hacen donación de más de 200 mil dólares previo a su boda

Como si se tratará del episodio especial de un K-drama romántico, este sábado 20 de diciembre, los actores surcoreanos Kim Woo Bin y Shin Min-a celebraron su boda haciendo una gran donación a diversas fundaciones y centros médicos de Corea del Sur. Dicha acción inspiró a sus fanáticos, quienes aplaudieron la acción de la pareja.

El evento privado tuvo lugar en el Hotel Shilla de Seúl y contó con la asistencia de familiares, amigos cercanos y figuras del medio artístico, incluyendo el cantante V de BTS; Uhm Jung-hwa, estrella de "Doctora Cha", Nam Joo-hyuk y Kim Tae-ri, protagonistas de "Veinticinco, veintiuno" y Lee Byung-hun, participante de la serie "El juego del calamar".

De acuerdo con información de medios locales, la agencia AM Entertainment confirmó que los actores donaron previamente a su celebración nupcial un total de 300 millones de wones (aproximadamente 203 mil 285 dólares estadounidenses) a tres organizaciones diferentes: Fundación Hallym Burn, Centro Médico Asan de Seúl y Good Friends.

Woo-bin y Shin Min-a llevan 10 años de relación. Foto: AM Entertainment.

¿A qué se dedican estas organizaciones?

Estas tres organizaciones surcoreanas destacan por su labor humanitaria y médica. La Fundación Hally Burn se dedica al apoyo integral de sobrevivientes de quemaduras, ofreciendo tratamientos gratuitos y cirugías para pacientes, así como apoyo social y psicológico, a través de la organización de campamentos de verano para niños y programas de rehabilitación. Además, gestiona academias de trauma para ayudar a bomberos que sufren dolor o estrés tras su labor.

El Centro Médico Asan es considerado uno de los hospitales más prestigiosos y grandes de Corea, es considerado un referente mundial en el tratamiento del cáncer infantil, utilizando fondos de donaciones para cubrir los gastos. Por su parte, Good Friends es una organización humanitaria conocida por brindar asistencia alimentaria a los ciudadanos norcoreanos y trabajar en programas de educación para los jóvenes.

¿Cómo surgió la iniciativa de donar?

El protagonista del K-drama de Netflix "El genio y los deseos" y su pareja, la estrella de "Oh My Venus", se han dedicado parte de su vida a este tipo de actividades filantrópicas, con el objetivo de ayudar a las personas que más lo necesitan y brindarles un poco de calidez en esta temporada.

Foto: iStock

Según medios surcoreanos, desde 2009, Shin Min-a ha compartido constantemente la solidaridad con los más necesitados durante los últimos 15 años, apoyando a personas en circunstancias difíciles con la esperanza de que puedan tener un futuro y entorno saludable.

Por su parte, el también modelo Kim Woo Bin comenzó a hacer donaciones anónimas en 2014 y durante los últimos 11 años se ha dedicado a ayudar a niños con cáncer y grupos marginados. Además, en marzo de 2025, aportó 50 millones de wones (33 mil dólares) a la Cruz Roja coreana, para ayudar a las víctimas de incendios forestales en regiones sur del país.

Asimismo, Kim Woo Bin fue diagnosticado con cáncer nasofaríngeo en 2017, un tipo de cáncer que afecta la parte superior de la garganta, por lo que tuvo que someterse a tres rondas de quimioterapia y 35 sesiones de radioterapia. Finalmente, en 2019 fue declarado libre de cáncer, marcando su regreso a la pantalla y al mundo del espectáculo.

*Con información de Jaqueline Tello

