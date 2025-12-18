Más Información

Raúl Rocha se negó a ir a la FEMDO y quiso audiencias vía zoom; le anulan criterio de oportunidad a dueño de Miss Universo

Balacera en la colonia Cuauhtémoc durante operativo antiextorsión; hay un policía herido y 6 detenidos

Sentencian en EU a yerno de “El Mencho” a más 11 años de prisión; el “Guacho” fingió su muerte para evitar captura

Banxico se despide de 2025 con otro recorte a la tasa de interés; queda en 7% por ajuste de 25 puntos base

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Sheinbaum rechaza discurso antimigrante de Trump; México mantiene postura firme en defensa a connacionales, afirma

La presidenta manifestó que todos los países del hemisferio deben oponerse a una intervención de Estados Unidos en Venezuela y abogar por una solución pacífica a este conflicto.

No estamos de acuerdo con intervenciones e injerencias, estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos. Eso lo hacemos por convicción y por . Esa debería ser la posición de todos los países del hemisferio”, dijo en conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum señaló que esta siempre ha sido la posición de México y "sería gravísimo" que la Presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque, indicó, estaría incluso violando la Constitución.

“Esa siempre va a ser nuestra posición, esa ha sido la posición de México desde hace mucho tiempo […] Aquí hay muchos que nos critican por defender la Constitución: ‘¿Cómo la Presidenta de México está llamando a la no intervención?’. No, sería gravísimo que la Presidenta de México estuviera de acuerdo con alguna intervención, porque estará incluso violando la Constitución de la República.

“Todos los que andan buscando intervencionismo en otros lugares, y también en México, violan la Constitución, para empezar”, dijo en .

