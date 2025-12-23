La construcción en México está pasando por uno de los peores momentos, sin importar el crecimiento de la demanda de vivienda y nuevos servicios, y el valor de producción en este sector por parte de la iniciativa privada, especialmente en Ciudad de México y Monterrey dónde se deteriora cada vez más, incluso pese a ser sedes del Mundial de fútbol 2026.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que el valor de producción de edificación, vinculado a vivienda, se redujo 11.5% real anual en octubre de 2025 en el caso de la Ciudad de México, cuando un año antes había crecido 60%.

En el caso de Nuevo León, dónde está Monterrey, otra sede del mundial, se reportó un aumento de 12%, que contrasta con el aumento de 44% de un año antes.

Solamente Jalisco, dónde está Guadalajara, la tercera sede mundialista, reportó una mejora en ese sentido, con un incremento de 13%, cuando un año antes había reportado una contracción de 22%.

“Los retrasos en algunas entregas responden a una parálisis administrativa heredada de la administración estatal anterior, situación que ha afectado de manera general al sector inmobiliario, aún así, se mantiene una estructura financiera sólida y la continuidad de sus obras, pese al rezago de más de 2 mil 500 licencias de construcción derivado de la transición administrativa y los ajustes regulatorios en Nuevo León”, según la firma Quantium Desarrollos, que ha enfrentado dificultades en sus proyectos en Monterrey.

Para el caso de Nuevo León, el aumento fue de 2.9% en octubre de 2025, pero un año antes, el crecimiento había sido de 13% en la inversión privada en construcción.

Pedro Dávila, director general de Quantium Desarrollos, afirmó que el capital de la empresa se encuentra invertido en activos físicos y avances de obra que continúan operando y reactivándose de forma gradual conforme avanzan los procesos de regularización.

“No existe riesgo de desaparición de la empresa. Se trata de un desfase administrativo que estamos resolviendo”, señaló, ya que la empresa enfrenta retos legales, aunque asegura que sus proyectos están respaldados por la propiedad de los terrenos y por créditos puente vigentes con instituciones de la banca mexicana, por lo que descartó cualquier escenario de insolvencia.

CDMX ya no es el principal foco de atracción para la inversión inmobiliaria

En el caso de la Ciudad de México, ésta ha dejado de ser el principal foco de atracción para la inversión inmobiliaria, que ahora se dirige a otras zonas del país con mayores incentivos para los desarrolladores.

Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), hace algunos años alrededor de 80% de la inversión de sus afiliados se realizaba en la capital del país; hoy, esa proporción se ha reducido a apenas 20%.

A finales de octubre, justamente, María José Fernández Ros, directora general de la ADI, señaló que la disminución de la inversión de los afiliados en la Ciudad de México responde a diversos factores, entre los que destaca la demora en la autorización de permisos y licencias.

Y es que las cifras del Inegi también refieren que el sector privado se está viendo afectado en estas dos entidades.

En cuanto a la inversión en construcción por parte de la iniciativa privada, en la CDMX, al cierre de octubre la capital reportó una contracción de 22%, mientras que un año antes el aumento era de 56%.

El sector de la construcción sigue enfrentando retos en general, desde la construcción de obra civil hasta los grandes desarrollos inmobiliarios del país que se guían por la demanda creciente de vivienda.

Para este año, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) espera cerrar mejor los indicadores, respecto a lo que fue 2024, año de transición presidencial.

En ese sentido, se ha guiado porque la reducción reportada de 19% en el valor de producción total de las empresas constructoras de 2024, se ha aminorado a 10% en 2025.

“En 2026 ya empezarán a verse resultados de la construcción de la infraestructura, ya que el Plan México contempla grandes compromisos para la industria de construcción y obras insignia como los trenes y vivienda”, sentenció Luis Méndez Jaled, presidente de la CMIC Nacional.

