El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) oficializó formalmente la integración de las tareas de medición de la pobreza a sus funciones, tras la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En agosto pasado, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez, había comentado que para poder absorber dicha responsabilidad se integraría una unidad a la estructura del instituto.
Sin embargo, finalmente se dio a conocer que se creó una nueva Dirección General de Evaluación y Medición de Pobreza, según el acuerdo que reforma el reglamento interior publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La nueva dirección tendrá bajo su responsabilidad a la Dirección General Adjunta de Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social, y la Dirección General Adjunta de Medición de Pobreza.
Funciones de la nueva Dirección del INEGI para medir la pobreza
Entre las atribuciones que le encomendaron a la nueva Dirección se encuentran: Coordinar y supervisar la programación y los procesos de diseño, captación, actualización, organización, procesamiento, integración y compilación de información para la evaluación integral de la Política de Desarrollo Ssocial y Medición de Pobreza, así como realizar estudios e investigaciones.
También, coordinar la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social conforme a las disposiciones legales y normativas aplicables.
Está facultada para requerir a las dependencias federales, entidades federativas y municipios la información necesaria para llevar a cabo las funciones de la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social. Se encargará de elaborar y actualizar lineamientos y criterios técnicos para la definición, identificación y medición de pobreza.
Podrá proponer a la presidencia del Instituto los lineamientos, criterios y metodologías para la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social y medición de pobreza.
Le compete, además, definir las temáticas de la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social y, coordinar los procesos de consulta con los sectores público, social y privado y, en su caso, analizar la procedencia de las propuestas.
Planteará los mecanismos de aseguramiento de la calidad y los requerimientos mínimos de experiencia y solidez de las instituciones evaluadoras externas en materia de la Política de Desarrollo Social, así como coordinar las actividades que éstas realicen por encargo del Inegi.
Se le da autorización para establecer acuerdos y convenios con las autoridades de desarrollo social federales, de entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales y, en su caso, con organizaciones de los sectores social, privado y académico, así como organismos internacionales para promover la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social y la utilización de la información derivada de medición de pobreza.
Definirá los criterios técnicos que orienten la determinación de las zonas de atención prioritaria.
Integrará la propuesta de programa anual, así como los informes de resultados de medición de pobreza y de la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social, que el Instituto está obligado a rendir.
