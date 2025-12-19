Grupo Coppel, uno de los mayores empleadores de México, ha logrado consolidarse como un referente en cuanto a bienestar laboral y desarrollo profesional. Con más de 130,000 mil colaboradores en todo el país, la empresa ha destacado no solo por su expansión y crecimiento, sino por su compromiso con la mejora continua de las condiciones laborales. Este enfoque ha sido clave para que Coppel se posicione como un modelo de empleabilidad, impulsando tanto la calidad de vida de sus colaboradores como su formación profesional.

Estos esfuerzos han sido reconocidos por instituciones nacionales e internacionales, destacando a Coppel como uno de los mejores lugares para trabajar en México.

Un enfoque integral hacia el bienestar

El compromiso de Grupo Coppel con sus empleados se refleja en una serie de beneficios pensados para mejorar su calidad de vida y desarrollo personal. Entre los más destacados está la beca del 50% para estudios superiores, que no solo beneficia a los colaboradores, sino también a sus familias. Este programa ha sido una herramienta clave para fomentar el crecimiento educativo de los trabajadores y contribuir a la formación de nuevas generaciones.

Otro de los beneficios que se ha consolidado a lo largo de los años es el kit escolar, que la empresa entrega cada año a los colaboradores, con el fin de apoyar el regreso a clases de sus hijos. Esta acción no solo alivia la carga económica de las familias, sino que también refleja el compromiso de Coppel con el bienestar integral de sus empleados.

Reconocimiento a nivel internacional

El impacto de las políticas de bienestar de Coppel ha sido reconocido fuera de México. En 2025, la empresa fue galardonada por la IFC del Banco Mundial, que destacó sus políticas pioneras en favor del bienestar de sus colaboradores, sus familias y el desarrollo de la primera infancia. Este reconocimiento es un reflejo de cómo Coppel ha Grupo Coppel ha implementado iniciativas innovadoras para sus colaboradores que contribuyen a la retención de talento, la productividad y la equidad laboral.

Tan sólo en 2024, en el ámbito educativo y laboral, 20 mil colaboradores y familiares recibieron becas académicas que cubrieron el 50% de sus colegiaturas, desde nivel preescolar hasta universitario.

A través de su Universidad Corporativa, más de mil colaboradores concluyeron sus estudios de educación media superior, superior y posgrado, mientras que se impartieron 2.5 millones de horas de formación.

Además, Coppel recibió en 2025 el reconocimiento de LinkedIn como una de las mejores empresas para trabajar en México. Este premio es otorgado a empresas que se destacan por su ambiente de trabajo, la oportunidad de crecimiento profesional que ofrecen y su capacidad para fomentar una cultura organizacional positiva. Los criterios que LinkedIn utiliza para elegir a las mejores empresas incluyen la estabilidad laboral, el desarrollo del talento y el enfoque en el bienestar de los empleados, características que Coppel ha sabido cultivar a lo largo de los años.

Una empresa que pone a las personas en el centro

Grupo Coppel se ha consolidado como una empresa que no solo se destaca por su crecimiento económico, sino por su enfoque en el bienestar de sus colaboradores. La compañía ha logrado equilibrar el éxito empresarial con un fuerte compromiso hacia el desarrollo personal y profesional de quienes forman parte de su equipo.

En un entorno laboral que cada vez valora más las políticas de bienestar y desarrollo, Coppel se presenta como un ejemplo a seguir. Para aquellos que buscan un lugar donde puedan crecer tanto profesional como personalmente, la empresa ofrece un entorno favorable y orientado al bienestar integral de sus empleados.