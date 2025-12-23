El incremento al salario mínimo previsto para 2026 tendría un impacto positivo en el monto de las pensiones mínimas, particularmente las correspondientes a la Ley del IMSS de 1997, debido a la recuperación del poder adquisitivo registrada en los últimos años y al ajuste estimado de 13% para el próximo año, de acuerdo con un análisis elaborado por la consultora WTW.

Javier Alarcón, líder de retiro de la firma especializada en capital humano, explicó que el crecimiento sostenido del salario mínimo durante el sexenio anterior, sumado a los aumentos proyectados para la actual administración, está generando una base más alta para el cálculo de las pensiones mínimas de seguridad social.

“Durante muchos años el salario mínimo crecía igual o por debajo de la inflación. Ahora está recuperando poder adquisitivo y esa recuperación, junto con un crecimiento estimado de alrededor de 12% promedio anual, hará que las pensiones mínimas despeguen de forma más relevante”, señaló.

El especialista detalló que las pensiones mínimas están directamente vinculadas al salario mínimo, por lo que cada ajuste eleva la plataforma desde la cual se calculan los ingresos de quienes se jubilarán en los próximos años.

Como ejemplo, indicó que una persona que se jubile en 2025 con derecho a una pensión mínima equivalente a un salario mínimo recibiría un monto mensual de 8 mil 476 pesos, mientras que alguien en la misma condición que se jubile en 2026 percibiría aproximadamente 9 mil 577 pesos.

Alarcón precisó que, una vez otorgada, la pensión se actualiza anualmente conforme a la inflación publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Compresión salarial, el reto para las empresas

Por separado, el director de encuestas de compensación para WTW México, Javier Brassel, advirtió que el aumento al salario mínimo no solo impacta a quienes perciben ese ingreso, sino a toda la estructura salarial de las organizaciones.

Explicó que las empresas están enfocando su análisis en el efecto que estos incrementos tienen sobre su base de sueldos y en cómo mantener una progresión adecuada entre los distintos niveles jerárquicos, fenómeno conocido como compresión salarial.

“Las estructuras se han venido achatando en términos de compensación. La base salarial crece, pero los niveles más altos no lo hacen en la misma proporción. Entre más alto es el nivel, menor es el beneficio relativo”, afirmó.

De acuerdo con Brassel, más de la mitad de las empresas que participan en los estudios de WTW enfrentan dificultades para preservar una progresión salarial equilibrada.

Así, el incremento al salario mínimo ya ha impactado no solo al personal operativo, sino también al técnico y profesional, cuyos salarios han crecido en promedio 7.5% y 6.3%, respectivamente, en los últimos siete años.

