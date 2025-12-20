El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) busca que su Centro Vacacional en Oaxtepec, Morelos, sea elegido como sede de estancia y entrenamiento de una de las selecciones que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

Considera que cuenta con la infraestructura hotelera y deportiva necesaria para alojar a uno de los equipos de la justa mundialista que iniciará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca.

Para ser electa, el IMSS invirtió más de 842 mil pesos en la producción de un video institucional en el que se promueva la infraestructura con la que cuenta ese centro vacacional, ubicado a menos de 100 kilómetros de la Ciudad de México.

“El Instituto Mexicano del Seguro Social requiere la contratación de un servicio que consiste en la producción, edición y postproducción de un video original con voz en off en dos idiomas (inglés y español) con duración de 2 y 3 minutos por versión, que narre las facilidades que tiene el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec de acuerdo con los requerimientos de la FIFA y brinde información clara y precisa.

“Partida única: producción, edición y postproducción de un video en versión original con voz en off en dos idiomas (español e inglés) con duración de 2 a 3 minutos que describa la infraestructura hotelera y deportiva con la que cuenta el Centro Vacacional IMSS Oaxtepec”.

En la licitación AA-50-GYR-050 GYR019-N-180-2025 se indica que se decidió entregar este contrato en adjudicación directa a la empresa Ezq Inc. Advertising House S.A. de C.V. por un monto total de 842 mil 160 pesos.

“Se adjudica el procedimiento para la contratación del Servicio de Producción y Edición del Video Institucional para la postulación del Centro Vacacional IMSS Oaxtepec como sede de entrenamiento y estancia de uno de los equipos participantes del Mundial FIFA 2026 al cotizante Ezq Inc. Advertiting House S.A. de C.V.

“El monto total adjudicado es por la cantidad de $726,000, considerando que este servicio causa IVA a una tasa de 16%, por lo que el impuesto causado es de $116,160 por lo que el monto total incluyendo dicho impuesto es de $842,160”.

Se indica que el IMSS decidió entregar el contrato a esta empresa por presentar una propuesta solvente y que cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos, por lo que garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

El Seguro Social indica en su contrato que la empresa deberá describir detalladamente las características del Centro Vacacional Oaxtepec, en Morelos.

Condiciones

El contrato establece que el proveedor adjudicado para este spot promocional debió acreditar experiencia mínima de un año en la producción audiovisual de material relacionado con la práctica profesional de futbol.

La empresa deberá realizar la producción, edición offline, corrección de color, estabilización de tomas, rampas, online y masterización, animación, VFX de retoque de imagen video, musicalización de librería e imágenes de banco.

También se detalla que se deberá contar con una locutora en español, traducción, así como locución en inglés.

A 97 kilómetros de la CDMX

El Centro Vacacional IMSS Oaxtepec se ubica a 97 kilómetros de la Ciudad de México, en Morelos.

Tiene una superficie construida de más de 140 mil metros cuadrados, áreas verdes de 271 mil metros cuadrados, que al considerar las zonas pétreas y el área de estacionamiento, se conforma en un área total de más de 96 hectáreas.

El servicio principal es el hospedaje, mediante el cual se ofrece alojamiento en 368 habitaciones distribuidas en casas, cabañas y hoteles de diferentes categorías y capacidades.

Cuenta con instalaciones deportivas, entre ellas, estadio olímpico con pista atlética, canchas de basquetbol, voleibol, futbol y espacios recreativos como la Cúpula Geodésica, andador ecológico, vestigios prehispánicos, y un gimnasio con baños, regaderas y sauna.

También cuenta con área de balneario integrada por chapoteaderos, albercas tradicionales, una alberca olímpica, una fosa de clavados y albercas rústicas con agua azufrada de manantial.