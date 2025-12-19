Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales

Los altos precios de los boletos para el Mundial 2026 de la FIFA del próximo año y el ánimo por participar en ese evento podrían detonar el surgimiento de páginas apócrifas y de fraudes, advirtió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En un comunicado dijo que “la alta demanda puede detonar fraudes y reventa ilegal, desde plataformas apócrifas hasta intermediarios no autorizados, lo que pone en riesgo el patrimonio de las familias y la imagen del país”.

Ante este panorama llamó “a prevenir fraudes en la venta de boletos” y “a desconfiar de enlaces y ofertas que circulan por mensajes, redes sociales o correos no verificados”, y aclaró que los precios de las entradas los define exclusivamente la FIFA.

Lee también Mundial 2026 podría impulsar consumo en México e impactar precios; ven recuperación moderada de la economía

Es la FIFA, en fifa.com o a través de operadores autorizados, la que vende los boletos, por eso pidió a los aficionados comprar en canales oficiales.

"Impagables”, boletos del Mundial; "es una realidad, no crítica a la FIFA"

Hace unos días, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, dijo que los boletos del Mundial de Fútbol resultan “impagables” para muchas familias mexicanas, por lo que precisó que no se trata de cuestionar a la FIFA, sino de describir una realidad económica.

“Cuando digo que los boletos son impagables para muchas familias mexicanas, no estoy criticando a la FIFA; estoy describiendo la distancia que existe entre un evento global y el bolsillo promedio en nuestro país.

Lee también Suben acciones de Volaris tras anuncio de alianza con Viva Aerobús; "despegan" 17% en la BMV

"Nuestro trabajo como Confederación es acortar esa distancia: que, aunque no se pueda pagar un boleto de estadio, el Mundial se viva en cada ciudad, en cada barrio y en cada negocio formal a través del Plan Concanaco: Un Mundial Muy Mexicano”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc