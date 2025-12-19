Más Información

Marco Rubio destaca labor de seguridad de México; "están haciendo más que nunca en su historia", afirma

SAT solicitará pago de 51 mil mdp a Grupo Salinas para enero de 2026; llama a cubrir deudas correspondientes

"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal

Julio Menchaca pide al Congreso de Hidalgo revisar Constitucionalidad de propuesta sobre candidaturas exclusivas de mujeres a la gubernatura

Mundial 2026 genera riesgo de fraudes y reventa, alerta Concanaco; sugiere desconfiar de enlaces y ofertas en redes sociales

Inegi oficializa creación de nueva instancia para medir la pobreza, tras desaparición del Coneval; crea una Dirección General

Juez frena revocación de testigo protegido a Raúl Rocha; da medida cautelar a dueño de Miss Universo

Suben acciones de Volaris tras anuncio de alianza con Viva Aerobús; "despegan" 17% en la BMV

Recapturan en Jalisco a "Delta 1", operador de alto rango del CJNG; llevaba su proceso penal en prisión domiciliaria

La “Ley Esposa” y el divorcio del PVEM con Morena en SLP; ¿en qué consiste?, aquí te explicamos

Capturan en la GAM a presuntos integrantes de banda dedicada al robo de casas; les decomisan 260 bolsas de marihuana y dos celulares

El Grinch, Labubus y Snoopy, las piñatas de novedad este año en el Mercado de Jamaica

Los altos precios de los boletos para el de la FIFA del próximo año y el ánimo por participar en ese evento podrían detonar el surgimiento de páginas apócrifas y de fraudes, advirtió la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

En un comunicado dijo que “la alta demanda puede detonar fraudes y reventa ilegal, desde plataformas apócrifas hasta intermediarios no autorizados, lo que pone en riesgo el patrimonio de las familias y la imagen del país”.

Ante este panorama llamó “a prevenir fraudes en la venta de boletos” y “a desconfiar de enlaces y ofertas que circulan por mensajes, redes sociales o correos no verificados”, y aclaró que los precios de las entradas los define exclusivamente la FIFA.

Es la FIFA, en fifa.com o a través de operadores autorizados, la que vende los boletos, por eso pidió a los aficionados comprar en canales oficiales.

"Impagables”, boletos del Mundial; "es una realidad, no crítica a la FIFA"

Hace unos días, el presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, dijo que los boletos del Mundial de Fútbol resultan “impagables” para muchas familias mexicanas, por lo que precisó que no se trata de cuestionar a la FIFA, sino de describir una realidad económica.

“Cuando digo que los boletos son impagables para muchas familias mexicanas, no estoy criticando a la FIFA; estoy describiendo la distancia que existe entre un evento global y el bolsillo promedio en nuestro país.

"Nuestro trabajo como Confederación es acortar esa distancia: que, aunque no se pueda pagar un boleto de estadio, el Mundial se viva en cada ciudad, en cada barrio y en cada negocio formal a través del Plan Concanaco: Un Mundial Muy Mexicano”, agregó.

