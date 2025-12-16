Cuernavaca, Mor.- El gobierno de Morelos rechazó el aumento de cinco pesos a la tarifa mínima del transporte público, como lo demandan un grupo de concesionarios, porque varias unidades están en malas condiciones físicas y mecánicas.

Así lo expresó la gobernadora Margarita González Saravia y adelantó que hay planes importantes de modernización del transporte y están por adquirir unidades de transporte moderno que presten el servicio a personas con discapacidad.

Ayer concesionarios y líderes del transporte público colectivo en Morelos exigieron aumento de cinco pesos al pasaje, que pasaría de 10 a 15 pesos, con el argumento de que cada año incrementan los costos de los insumos, principalmente el diésel.

Para los líderes, Dagoberto Rivera Jaimes y Aurelio Carmona Sandoval, no es un capricho, sino una necesidad que debe ser atendida porque desde hace cinco años no hay aumento. Advirtieron con movilizarse el 26 de diciembre, si no hay una respuesta del Ejecutivo estatal.

Y la respuesta llegó hoy. La gobernadora afirmó que el cambio en el transporte será de manera paulatina y con el diálogo de los sectores involucrados. Más que pensar en un aumento, subrayó, se pronunció por buscar los recursos para subsidiar el transporte de adultos mayores y estudiantes.

“No podemos aumentar el transporte cuando las unidades están en esas condiciones. Hemos sacado unidades que están inservibles y estamos por adquirir de manera paulatina transporte más moderno que sirva para personas con discapacidad”, señaló la gobernadora.

Dijo que Morelos avanza en este proyecto para sacar de circulación a las rutas viejas y contar con un parque vehicular adecuado para la población.

Sin embargo, el dirigente de la Federación Auténtica del Transporte en Morelos, Dagoberto Rivera pidió no satanizar el transporte público solo porque unas cuantas “rutas” están en mal estado físico y mecánico, y pidió a las autoridades invertir en mejorar las calles ya que los baches ocasionan el desgaste de los vehículos.

