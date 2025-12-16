Cuernavaca, Mor.- El Ayuntamiento de Jonacatepec suspendió la Caravana Navideña programada para el 21 de diciembre, así como del Baile de la Feria de la Cebolla, en el que se presentaría el cantante Pancho Barraza el próximo 20 de diciembre.

El gobierno que preside Israel Andrade Zavala, surgido del PVEM, informó en un comunicado que la cancelación de las fiestas de fin de año corresponde a una decisión responsable y preventiva, tras los recientes actos de vandalismo registrados en el municipio, y con el objetivo de salvaguardar la seguridad e integridad de las familias.

Hace una semana un grupo de habitantes tomaron la presidencia municipal, quemaron el árbol de Navidad, cerraron la carretera principal en la zona centro e incendiaron cabañas del Mirador municipal, en demanda de justicia para un menor atropellado por una unidad de la Policía preventiva municipal.

Los manifestantes, en su mayoría del poblado de San Gabriel Amacuitlapilco, acusaron complicidad del gobierno de Israel Andrade en la huida del policía municipal, señalado como presunto responsable del atropellamiento. Ante la presión de la ciudadanía, los presuntos responsables fueron puestos a disposición, posteriormente.

En ese contexto, el Ayuntamiento también canceló los permisos para eventos masivos en la vía pública, y se determinó que no se otorgarán nuevas autorizaciones en este último mes de 2025.

El Ayuntamiento reiteró su compromiso con la paz, el orden y la seguridad, subrayando que la protección de la ciudadanía es prioritaria sobre cualquier actividad recreativa. Finalmente, las autoridades agradecieron la comprensión de la población y señalaron que, cuando existan condiciones seguras, se dará a conocer oportunamente la realización de nuevas actividades.

