Será hasta el 14 de diciembre cuando la Miss Universe 2025, Fátima Bosch, regresará a su tierra natal para encabezar un colorido desfile con motivo de la Caravana Navideña, anunció el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez.

El mandatario estatal aprovechó su rueda de prensa matutina para adelantar que están organizando los detalles del evento para que los tabasqueños tengan oportunidad de saludar a su paisana.

Lee también Entre bullying, renuncias y demandas; así ha sido el reinado de Fátima Bosch, hasta ahora

"El domingo 14 de diciembre estará Fátima Bosch en Tabasco, todas y todos vamos a poder darle la bienvenida a nuestra Miss Universo en el marco de la gran Caravana Navideña que tenemos preparada para ese día. El 14 de diciembre vamos todas y todos a recibir a Fátima una reina del Edén", expresó.

No obstante, dijo que será próximamente cuando se darán a conocer los detalles de la visita de la Teapaneca.

Se espera que el recorrido sea por la avenida Gregorio Méndez Magaña que atraviesa toda la capital del estado, que va desde el malecón de la ciudad de Villahermosa hasta el periférico con una distancia de aproximadamente de 10 kilómetros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL