Más Información

Sheinbaum: salida de Gertz fue acordada; "inicia una nueva etapa", dice

Sheinbaum: salida de Gertz fue acordada; "inicia una nueva etapa", dice

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Agentes desaparecidos de Harfuch ya fueron localizados; están bien, dice Sheinbaum

Dulce Navidad; diputados y senadores se dan fin de año de 208 mdp

Dulce Navidad; diputados y senadores se dan fin de año de 208 mdp

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

Mundial 2026: ¿Irá Sheinbaum al sorteo en Washington?; esto dice la Presidenta

“Hay que apoyar a la Presidenta, todavía es temporada de zopilotes”; los mensajes de AMLO a Sheinbaum

“Hay que apoyar a la Presidenta, todavía es temporada de zopilotes”; los mensajes de AMLO a Sheinbaum

Será hasta el 14 de diciembre cuando la Miss Universe 2025, , regresará a su tierra natal para encabezar un colorido desfile con motivo de la Caravana Navideña, anunció el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez.

El mandatario estatal aprovechó su rueda de prensa matutina para adelantar que están organizando los detalles del evento para que los tabasqueños tengan oportunidad de saludar a su paisana.

Lee también

"El domingo 14 de diciembre estará Fátima Bosch en Tabasco, todas y todos vamos a poder darle la bienvenida a nuestra Miss Universo en el marco de la gran Caravana Navideña que tenemos preparada para ese día. El 14 de diciembre vamos todas y todos a recibir a Fátima una reina del Edén", expresó.

No obstante, dijo que será próximamente cuando se darán a conocer los detalles de la visita de la Teapaneca.

Se espera que el recorrido sea por la avenida Gregorio Méndez Magaña que atraviesa toda la capital del estado, que va desde el malecón de la ciudad de Villahermosa hasta el periférico con una distancia de aproximadamente de 10 kilómetros.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]