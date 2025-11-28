Más Información

Las burlas y ataques que en su niñez experimentó Fátima Bosch a causa de la dislexia y el déficit de atención que presentaba, han sido punto a favor para que la nueva Miss Universo se muestre fuerte ante las miles de críticas de las que ha sido objeto desde el día de su coronación.

Areli Reséndiz, académica e investigadora en el departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana, tiene claro que la modelo tabasqueña ha proyectado fortaleza gracias al hecho de tener cerca a su familia y a eventos de su pasado.

“La percibo con mucha fuerza y muy centrada, con valores que la ayudan mucho a enfrentar esta situación. Algunos eventos de resiliencia tuvieron que haber pasado que le dieron las herramientas para ahora; yo no veo que se vaya a caer”, comenta la especialista.

“Si hablamos de lo que ocurre en concursos de belleza anteriores, vemos cómo toda esa crítica da situaciones en contra de la salud mental, como trastornos alimenticios, y merman la autoestima (en las concursantes). Cualquier persona con menos se afecta, a ella la veo muy fuerte”, subraya Reséndiz.

Bosch, de 24 años, obtuvo el cetro mundial de belleza el pasado jueves en Tailandia y desde entonces su nombre ha estado en el centro de controversias. Usuarios de redes sociales, han escrito que no merecía ganar, señalando el supuesto tráfico de influencias de su papá (ejecutivo en Pemex) con el director del concurso (cuya empresa obtuvo contrato con Petróleos Mexicanos) y que la corona fue “comprada”.

Con serenidad en redes

La joven, que también fue cuestionada en septiembre cuando ganó en el certamen nacional, el cual le dio el pase a Miss Universo, se ha mantenido respetuosa y serena a través de sus distintos mensajes difundidos en redes sociales.

“No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar. A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, gracias. Su luz me sostiene. Seguiré defendiendo a las mujeres, seguiré hablando por ellas, seguiré luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar”, escribió Bosch.

Reséndiz considera que Bosch tiene buen asesoramiento en el tema y por ello está acertando en no hacer caso a lo que se dice de ella en las redes sociales y los medios.

“Si una persona basa su valor en lo que dicen ahí, puede haber ansiedad, depresión y trauma”.

La especialista considera que las críticas que tanto mujeres como hombres han vertido en contra de Bosch, obedecen a algo cultural.

“Tenemos polarización, estamos los que no la queremos o las que nos vemos representados. Si no nos vemos reflejados, si vemos el pelo en la sopa, cualquier cosa vemos mal; pero si nos vemos en ese espejo, es entonces empoderamiento y un modelo a seguir”, apunta.

