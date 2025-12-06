El aumento de 13% al salario mínimo representará un duro golpe para el patrón con un mayor costo laboral, pero le ahorrará al gobierno recursos que destina al subsidio al empleo, destacaron fiscalistas.

También tendrá un efecto “cascada a la inversa en el empleo” y se incrementará el pasivo laboral al despedir personal, en tanto que en los estados y municipios tendrá implicaciones fiscales importantes, señalaron.

Con la política de mejora de salarios para los de menores ingresos, explicaron que se reduce el Subsidio para el Empleo (Supe), cuya renuncia recaudatoria se estima en 45 mil millones de pesos para 2026, lo que equivale a 0.11% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para el fiscalista Rolando Silva, el aumento se dio dentro de lo esperado en congruencia con la intención de cubrir las dos canastas de consumo. Sin embargo, también tiene un lado negativo porque genera un impacto en el mercado laboral e implicaciones fiscales, alertó en entrevista con este diario.

Del primero, señaló, se conoce como efecto “de cascada inversa”, porque con dicho incremento el de más bajo rango alcanzará el salario de un supervisor que no va a estar de acuerdo en ganar lo mismo que su colaborador.

“Eso obliga a ajustar los demás salarios en general, de todos los niveles, lo que implica un desembolso”, advirtió. Por la parte fiscal, mencionó que en todas las entidades federativas existe un impuesto estatal que se retiene; lo paga el patrón tomando como base el acumulado de los salarios y prestaciones que se integran.

Costo para gobiernos locales

Resulta que si en México hay cerca de 5 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo, al ajustarse 13% habrá un costo fiscal sobre el impuesto a la nómina de igual porcentaje para los gobiernos locales.

Otro impacto se verá con el reciente aumento de las vacaciones de seis a 12 días y la prima vacacional que es de 25%; ahora crecerá 13% para el caso de los que tengan más empleados con salarios mínimos. Aún hay más, alertó, con las cuotas de seguridad social en las que el patrón tiene la obligación de absorberla totalmente para los trabajadores con el salario mínimo.

Cuando las empresas despidan personal, el pasivo laboral se elevará a partir del 1 de enero de 2026, pues costará más hacer recortes, anticipó. En los riesgos de trabajo, comentó, debido a que las cuotas son totalmente patronales, se elevarán porque el salario base de cotización de los trabajadores con menores percepciones subió 13%.

Gráficas: Elaboración propia

“Es un golpe fuerte con implicaciones para los patrones de un país que en su mayoría está compuesto por pequeñas empresas que podría complicarles la subsistencia”.

Desde otro ángulo, la fiscalista Virginia Ríos comentó lo referente a la actualización de las tarifas en los sueldos y salarios.

Ello debido a la necesidad de contar con mecanismos para que el aumento al salario mínimo no genere un problema con el subsidio al empleo. “Cuando ellos obtienen un peso más de ingreso, tendrían que ser contribuyentes de dicho impuesto”, dijo a empresarios en un foro de la Coparmex. De lo contrario, enfatizó, no servirá de gran cosa; debería haber otros esquemas para facilitar la retención del gravamen y el cálculo del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Durante 2025 se tuvieron que hacer modificaciones al Subsidio para el Empleo para que los trabajadores de menores ingresos pudieran seguir favoreciéndose de dicho apoyo que se aplica con base en una tabla que fija un límite de ingresos que quedó rebasada con el aumento al salario mínimo.

Este subsidio se creó en 2007 originalmente como un crédito al salario para mejorar el ingreso de los trabajadores y reducir el costo laboral para las empresas.

Un estudio de Hacienda revela que 67.4% del Supe beneficia a 4.6 millones de trabajadores de servicios profesionales, científicos y técnicos, manufacturas, comercio al por menor, servicios de apoyo a los negocios, construcción y comercio al por mayor.