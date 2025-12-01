Toluca, Méx.— En la propuesta de Ley de Ingresos del Estado de México, las autoridades estiman recaudar 11 mil 63 millones de pesos por el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura del Estado de México, Francisco Vázquez, adelantó que se mantendrá un subsidio por este concepto.

El diputado morenista consideró que podría ser similar al otorgado en este año, por lo que aplicaría a los automóviles cuyo valor factura sea de hasta 550 mil pesos y para motocicletas de hasta 115 mil pesos, en ambos casos sin incluir el IVA.

De acuerdo con fuentes, a finales de diciembre, el Ejecutivo estatal emite un acuerdo en la Gaceta de Gobierno para referir los requisitos que deben cumplir quienes pretendan acceder al subsidio a la tenencia, se indica el monto del incentivo y los plazos para la vigencia del trámite.