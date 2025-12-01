Más Información

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Abaten a Pedro Inzunza, "El Pichón", tras enfrentamiento durante cateos en Sinaloa; detienen a dos miembros de su célula

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Crónica: En pangas, comunidades reciben kits de medicinas

Crónica: En pangas, comunidades reciben kits de medicinas

Toluca, Méx.— En la propuesta de Ley de Ingresos del Estado de México, las autoridades estiman recaudar 11 mil 63 millones de pesos por el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Legislatura del Estado de México, Francisco Vázquez, adelantó que se mantendrá un subsidio por este concepto.

El diputado morenista consideró que podría ser similar al otorgado en este año, por lo que aplicaría a los automóviles cuyo valor factura sea de hasta 550 mil pesos y para motocicletas de hasta 115 mil pesos, en ambos casos sin incluir el IVA.

De acuerdo con fuentes, a finales de diciembre, el Ejecutivo estatal emite un acuerdo en la Gaceta de Gobierno para referir los requisitos que deben cumplir quienes pretendan acceder al subsidio a la tenencia, se indica el monto del incentivo y los plazos para la vigencia del trámite.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]