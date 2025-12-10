El sector bancario mexicano entrará a 2026 con un entorno menos favorable, marcado por márgenes más estrechos, menores ingresos y una desaceleración económica que comienza a reflejarse con mayor claridad en sus indicadores, advirtió Fitch Ratings.

La firma explicó que la combinación de tasas de interés más bajas, una demanda debilitada y riesgos políticos y fiscales incrementará las presiones sobre la rentabilidad del sistema financiero en los próximos meses.

La agencia señaló que el crecimiento económico previsto de 1.2% para el próximo año, junto con presiones sobre el empleo y el consumo, anticipa un escenario más retador para los intermediarios financieros. El aumento reciente en la morosidad de los préstamos personales y tarjetas de crédito confirma el deterioro gradual en la calidad de los activos, justo en un contexto en el que consumidores y empresas mantienen una postura más cautelosa.

Fitch explicó que, si bien mantiene la expectativa de un deterioro moderado en el desempeño bancario hacia finales de 2025, la persistencia de riesgos políticos y fiscales podría extender la presión sobre las utilidades durante 2026. A este panorama se suma la incertidumbre relacionada con el T-MEC, que podría retrasar decisiones de inversión extranjera directa y afectar el dinamismo del crédito y de los ingresos bancarios.

La agencia también subrayó que los riesgos de lavado de dinero seguirán requiriendo vigilancia estrecha a nivel sistémico. Esto implica que las instituciones deberán continuar fortaleciendo sus mecanismos de cumplimiento, en un momento en el que los factores económicos ya generan presiones suficientes sobre su desempeño operativo.

El enfriamiento económico comenzó a notarse con mayor fuerza desde el tercer trimestre de 2025. Fitch documentó que la cautela de los consumidores, la presión leve sobre el empleo y las fricciones comerciales impactaron la confianza de los inversionistas y moderaron la expansión del crédito. El sistema registró crecimientos más lentos, especialmente en los segmentos comercial y de hipotecas, mientras que el financiamiento al consumo perdió dinamismo frente a periodos anteriores.

En paralelo, la reducción de los márgenes financieros y un ligero incremento en los gastos operativos contribuyeron al deterioro de la eficiencia y la rentabilidad del sector frente a trimestres previos. No obstante, la calificadora destacó que los bancos mantienen niveles sólidos de capital y liquidez, lo que les da capacidad para enfrentar un entorno menos favorable.

Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que, al cierre de octubre, la banca múltiple reportó utilidades por 251 mil millones de pesos, una baja anual de 1.13% en términos reales. Fue la segunda caída consecutiva, tras la contracción cercana a 2% registrada en septiembre. Los siete bancos de mayor importancia sistémica sumaron ganancias por 192 mil 558 millones de pesos, lo que representó una disminución de 5.24% frente al mismo periodo de 2024.

Fitch estima que la moderación de los ingresos se mantendrá hacia el cierre de 2025, impulsada por los recortes en la tasa de referencia y por la continuidad de los riesgos macroeconómicos y políticos que condicionarán el comportamiento del sector durante 2026.

